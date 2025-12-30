2022 rok do dzisiaj dla kibiców Wisły Kraków jest jednym z gorszych w historii klubu. Zmagająca się z wieloma problemami drużyna nie zdołała się utrzymać w Ekstraklasie. Spadek do Betclic 1. Ligi 13-krotnego mistrza Polski był wydarzeniem bez precedensu. Krakowscy kibice rozpoczęli odliczanie do powrotu do elity. Licznik się nie zatrzymuję, a zbliżający się rok ma przynieść odmianę.

"Biała Gwiazda" podejmuje już czwartą próbę powrotu do Ekstraklasy. Dwukrotnie skończyło się udziałem w barażach i ogromnym niedosytem. W decydującej fazie lepsi od Wisły okazywali się kolejno Puszcza Niepołomice oraz Miedź Legnica. W tym roku ma być jednak inaczej, a klucz tkwi w tabeli ligowej.

Zespół Mariusza Jopa kończy ten rok na pozycji lidera Betclic 1. Ligi. Przewaga już na tym etapie wygląda naprawdę solidnie - druga Polonia Bytom traci dziewięć punktów, a trzecia Pogoń Grodzisk Mazowiecki już dziesięć "oczek". Wisła imponowała zwłaszcza na początku sezonu, gdy gromiła 7:0 Znicza Pruszków oraz 5:0 Śląska Wrocław i ŁKS Łódź.

19-latek odejdzie z Wisły Kraków. Serie A na horyzoncie

Niekwestionowaną gwiazdą Wisły jest Angel Rodado. Hiszpan z dorobkiem 17 goli jest zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców rozgrywek. W tym sezonie obserwujemy również wybuch talentu Macieja Kuziemki. Pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego skrzydłowy z marszu wskoczył do wyjściowego składu Wisły, z miejsca robiąc prawdziwą furorę.

Kolejne udane występy 19-latka momentalnie zwróciły uwagę Jerzego Brzęczka. Selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polskie nie wahał się wysyłając powołanie do zawodnika Wisły. Ten w narodowych barwach wystąpił trzykrotnie, a w szalenie emocjonującym spotkaniu z Włochami był autorem gola na wagę zwycięstwa.

Wydaje się być tylko kwestią czasu, a Kuziemka w końcu wyfrunie z Krakowa. Póki co jednak przy Reymonta o tym cisza. Nie oznacza to jednak, że z Wisły nie odejdzie utalentowany młody zawodnik. O sprawie szerzej pisze dziennikarz "Gazety Krakowskiej" Bartosz Karcz.

Już niebawem Wisłę Kraków opuścić ma Wiktor Staszak. 19-latek wyjedzie z ojczyzny i uda się na podbój Włoch. Jego usługami zainteresowany jest występujący we włoskiej Serie A US Lecce. Pomocnik pierwotnie ma być wypożyczony, lecz w umowie pomiędzy klubami ma zostać zawarta opcja transferu definitywnego. Według informacji Karcza Wisła ma na tym transferze zarobił kilkaset tysięcy euro, ale nieco mniej niż pół miliona.

Dla Staszaka wyjazd do Włoch to ogromna szansa. Jesienią nie był w stanie przebić się do pierwszego składu, notując łącznie 39 minut na murawie w trzech spotkaniach ligowych. Trudno oczekiwać, by 19-latek z miejsca zadebiutował w Serie A, a raczej będzie trenował i występował z zespołem młodzieżowym.

Kajakarstwo górskie jak skoki narciarskie? "Czemu przyjmujemy takie kryterium?" Polsat Sport

Wiktor Staszak Krzysztof Porebski / PressFocus Newspix.pl

Mariusz Jop Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piłkarze Wisły Kraków Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP