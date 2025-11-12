Partner merytoryczny: Eleven Sports

Media: Były trener Borussii Dortmund w Wieczystej? Negocjacje na finiszu

Maciej Brzeziński

Wieczysta Kraków miała już w sezonie 2025/26 dwóch trenerów. Obecnie trwają poszukiwania nowego szkoleniowca, który poprowadzi beniaminka Betclic 1. Ligi do PKO BP Ekstraklasy. Na liście kandydatów byli m.in. Łukasz Piszczek i Adam Nawałka. Portal meczyki.pl informuje, że na finiszu są negocjacje z trenerem zza granicy, który w przeszłości prowadził m.in. Borussię Dortmund.

Wieczysta Kraków - Wisła Kraków
Wieczysta Kraków - Wisła KrakówMICHAL KLAG/REPORTEREast News

Władze Wieczystej Kraków nie mają cierpliwości do trenerów. Sezon 2025/26 na ławce rezerwowych rozpoczynał Przemysław Cecherz, który wywalczył z zespołem awans na szczebel Betclic 1. Ligi. Po kilku słabszych występach i remisie 1:1 z Wisłą Kraków klub zdecydował się rozstać z 52-letnim szkoleniowcem. Doszło do tego 5 października 2025 roku, a po kilku dniach nowym trenerem został Gino Lettieri. 58-letni Włoch podpisał umowę obowiązującą do końca obecnego sezonu, z opcją rocznego przedłużenia. Tyle, że w klubie spod Wawelu pracował raptem... 24 dni. 3 listopada doszło do rozstania. Lettieri poprowadził zespół w trzech meczach, w których Wieczysta wywalczyła zaledwie punkt.

    Wieczysta Kraków szuka nowego trenera. Media: Negocjacje na finiszu

    Działacze klubu z Chałupnika rozpoczęli poszukiwania nowego trenera. Na liście byli m.in. były selekcjoner Adam Nawałka oraz Łukasz Piszczek. Ten drugi w środę został trenerem rywala Wieczystej - GKS Tychy. Z kolei Nawałka często podkreślał w wywiadach, że jego interesowałaby tylko i wyłącznie praca z reprezentacją.

    Portal meczyki.pl poinformował, że nowym trenerem Wieczystej Kraków ma zostać Thomas Doll. - "Według naszych informacji rozmowy z kandydatem na nowego trenera są już na finiszu" - czytamy.

    59-letni Niemiec w latach 2007 - 2008 prowadził Borussię Dortmund. Trenował także HSV, Ferencvaros, Hannover 96, Apoel FC, a ostatnie związany był z Persija Dżakarta. Od czerwca 2024 roku pozostaje jednak bez pracy.

    Wieczysta Kraków po 16. kolejkach Betclic 1. Ligi plasuje się na ósmej pozycji z dorobkiem 23 punktów. Najbliższe spotkanie rozegra 22 listopada, a jej rywalem będzie Chrobry Głogów. To właśnie wtedy miałby nastąpić debiut nowego trenera.

    Żółta kartka Jacka Góralskiego w debiucie w Wieczystej Kraków. WideoPiotr JaworINTERIA.TV
    Trener drużyny piłkarskiej stojący przy linii bocznej podczas meczu, obok niego na ławce rezerwowych siedzą zawodnicy w niebiesko-żółtych strojach, w tle trybuny pełne kibiców.
    Thomas Doll ma zostać trenerem Wieczystej KrakówCRISTINA QUICLERAFP
    Grupa piłkarzy w żółto-czarnych strojach stoi na murawie stadionu, wokół widać rozmytą publiczność na trybunach, wyraz ich twarzy wskazuje na skupienie i analizę sytuacji po meczu.
    Piłkarze Wieczystej Kraków. Niebawem poprowadzi ich nowy trenerMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Wieczysta Kraków
    Wieczysta KrakówGrzegorz Wajda/REPORTER East News

