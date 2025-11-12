Władze Wieczystej Kraków nie mają cierpliwości do trenerów. Sezon 2025/26 na ławce rezerwowych rozpoczynał Przemysław Cecherz, który wywalczył z zespołem awans na szczebel Betclic 1. Ligi. Po kilku słabszych występach i remisie 1:1 z Wisłą Kraków klub zdecydował się rozstać z 52-letnim szkoleniowcem. Doszło do tego 5 października 2025 roku, a po kilku dniach nowym trenerem został Gino Lettieri. 58-letni Włoch podpisał umowę obowiązującą do końca obecnego sezonu, z opcją rocznego przedłużenia. Tyle, że w klubie spod Wawelu pracował raptem... 24 dni. 3 listopada doszło do rozstania. Lettieri poprowadził zespół w trzech meczach, w których Wieczysta wywalczyła zaledwie punkt.

Wieczysta Kraków szuka nowego trenera. Media: Negocjacje na finiszu

Działacze klubu z Chałupnika rozpoczęli poszukiwania nowego trenera. Na liście byli m.in. były selekcjoner Adam Nawałka oraz Łukasz Piszczek. Ten drugi w środę został trenerem rywala Wieczystej - GKS Tychy. Z kolei Nawałka często podkreślał w wywiadach, że jego interesowałaby tylko i wyłącznie praca z reprezentacją.

Portal meczyki.pl poinformował, że nowym trenerem Wieczystej Kraków ma zostać Thomas Doll. - "Według naszych informacji rozmowy z kandydatem na nowego trenera są już na finiszu" - czytamy.

59-letni Niemiec w latach 2007 - 2008 prowadził Borussię Dortmund. Trenował także HSV, Ferencvaros, Hannover 96, Apoel FC, a ostatnie związany był z Persija Dżakarta. Od czerwca 2024 roku pozostaje jednak bez pracy.

Wieczysta Kraków po 16. kolejkach Betclic 1. Ligi plasuje się na ósmej pozycji z dorobkiem 23 punktów. Najbliższe spotkanie rozegra 22 listopada, a jej rywalem będzie Chrobry Głogów. To właśnie wtedy miałby nastąpić debiut nowego trenera.

Thomas Doll ma zostać trenerem Wieczystej Kraków CRISTINA QUICLER AFP

Piłkarze Wieczystej Kraków. Niebawem poprowadzi ich nowy trener Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wieczysta Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News