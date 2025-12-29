Media: Były reprezentant o krok od Wieczystej. To będzie absolutny rekord

Wieczysta Kraków to jeden z ciekawszych projektów na piłkarskiej mapie Polski. W założeniu włodarzy klub, który jeszcze trzy sezony temu toczył swoje rozgrywki na szczeblu 3. Ligi, ma wywalczyć jak najszybszy awans do PKO BP Ekstraklasy. Póki co, wizja ta szła całkiem nieźle, bowiem w tym sezonie drużyna występuje już na szczeblu Betclic 1. Ligi, a więc na zapleczu polskiej ekstraklasy.

Jeszcze nie tak dawno temu byliśmy świadkami potężnej ofensywy transferowej krakowskiego zespołu. W międzyczasie doszło również do nieoczekiwanej wymiany na stanowisku trenera Wieczystej. Od tego czasu klub, który zajmuje obecnie 6. miejsce w 1. Lidze, nieco zniknął z medialnych radarów. Okazuje się, że była to jednak przysłowiowa cisza przed burzą.

To może być absolutny hit. Wieczysta Kraków chce pobić rekord transferowy

Jak podaje Sebastian Staszewski, Wieczysta Kraków ma być na ostatniej prostej do pozyskania serbskiego defensora Nikoli Knezevicia. Obecnie 22-latek reprezentuje barwy rodzimego OFK Belgrad, który zajmuje 9. miejsce w tabeli najwyższej klasy rozgrywkowej w kraju. Miał on również okazję wystąpić w 4 spotkaniach reprezentacji Serbii do lat 21.

Przy okazji Staszewski ujawnił nieco szczegółów odnośnie do potencjalnej transakcji. Okazuje się, że pozyskanie Knezevicia byłoby jednocześnie pobiciem rekordu transferowego krakowskiego zespołu. Wedle pozyskanych informacji, za serbskiego defensora włodarze Wieczystej mieliby zapłacić 500 tys. euro. Dotychczas najdroższym transferem zespołu było pozyskanie Michała Trąbki, który zasilił szeregi krakowskiej ekipy w sezonie 2023/2024. Wówczas włodarze Wieczystej zapłacili za polskiego pomocnika 350 tys. euro.

Transfer ten byłby również jednym z większych ruchów w historii całej 1. Ligi. Za większą kwotę do klubów tego szczebla rozgrywek przychodzili bowiem tylko: Camilo Mena (1.6 mln euro w sezonie 2023/2024), Tomas Bobcek (600 tys. euro w sezonie 2023/2024) oraz Ivan Zhelizko (600 tys. euro w sezonie 2023/2024). Co ciekawe, cała trójka dołączyła wówczas do Lechii Gdańsk, która po spadku z ekstraklasy, chciała zaliczyć błyskawiczny powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej w kraju nad Wisłą.

