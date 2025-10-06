Partner merytoryczny: Eleven Sports

Media: będzie głośny powrót do Polski. To on ma wprowadzić Wieczystą do elity

Wieczysta Kraków zamierza w tym sezonie awansować do Ekstraklasy jako beniaminek jej bezpośredniego zaplecza. Droga do elity nie obywa się jednak bez turbulencji. W niedzielę z posadą trenera pożegnał się Przemysław Cecherz. Jak informuje serwis Meczyki.pl, jego następcą będzie Gino Lettieri - przymierzany już do klubu wiosną tego roku.

Piłkarze Wieczystej Kraków po kolejnej zdobytej bramce
Piłkarze Wieczystej Kraków po kolejnej zdobytej bramcePIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

Niedzielna wyprawa do Opola zakończyła się dla Wieczystej Kraków stratą kompletu punktów. Za porażkę 0:2 z Odrą posadą zapłacił trener Przemysław Cecherz. Na stanowisku wytrwał niespełna pół roku.

Karuzela z nazwiskami jego potencjalnych następców nie zdążyła się na dobre rozkręcić. Jak donosi serwis Meczyki.pl, krakowski klub jest blisko porozumienia z Gino Lettierim. Rozmowy dotyczące angażu są finalizowane, a szkoleniowiec ma się pojawić w Polsce w najbliższych dniach.

Gino Lettieri pracował już w Ekstraklasie. Teraz ma do niej wprowadzić Wieczystą Kraków

Włoch z niemieckim paszportem nie jest nad Wisłą postacią anonimową. W latach 2017-19 dowodził Koroną Kielce. Z dosyć mizernym skutkiem. W pierwszym sezonie jego rządów drużyna zajęła na mecie rozgrywek ósmą lokatę, w drugim była dziesiąta. Trzeci sezon Lettieri rozpoczął od czterech punktów w trzech pierwszych kolejkach. Ale potem przegrał cztery mecze z rzędu do zera i stracił posadę.

Po wyjeździe z Polski pracował w MSV Dusiburg, AEK Ateny (asystent) i litewskim FK Paneveżys. Do wiosny tego roku prowadził Muangthong United, występujący w lidze tajlandzkiej. Nie zmienił kraju, ale ma nowego pracodawcę. Od maja odpowiada za wyniki Uthai Thani FC.

    Obecny kontrakt 58-latka zachowuje ważność do końca trwającego sezonu. Wojciech Kwiecień, dobrodziej krakowskiego beniaminka, z pewnością znajdzie jednak odpowiednie argumenty, by przekonać doświadczonego trenera do swojej wizji. Zresztą rozważał jego zatrudnienie już pół roku temu, ale wtedy... postawił na Cecherza.

    Wieczysta jest aktualnie wiceliderem I ligi. Do otwierającej tabelę Wisły Kraków traci siedem punktów. Najbliższe spotkanie o stawkę rozegra 18 października. Tego dnia zmierzy się w gościnie z GKS-em Tychy.

