Mecz Wisły dwukrotnie przerwany. Koniec złej serii, nie brakowało kontrowersji

Na hit czwartej kolejki Betclic 1. Ligi kibice musieli czekać aż do poniedziałku. W Krakowie spotkały się dwa zespoły, które w przyszłym roku o tej samej porze chcą zapewne zbierać punkty do tabeli w PKO BP Ekstraklasie. Pomimo niezbyt korzystnej pory, "dowiozła" atmosfera na trybunach. Sympatycy obu zespołów żyją ze sobą w zgodzie, dzięki czemu na stadionie przy ulicy Reymonta głośno było od pierwszej do ostatniej minuty. Brakowało wyzwisk, a to w kraju nad Wisłą na meczach piłkarskich nie jest częstym zjawiskiem.

