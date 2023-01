Łukasz Gikiewicz wraca do Polski. Jest o krok od podpisania kontraktu

Jak poinformowały Meczyki.pl, Łukasz Gikiewicz w sobotę przyjedzie do Rzeszowa, by rozpocząć treningi z miejscową Resovią. Nie oznacza to od razu podpisania kontraktu, ale propozycja od klubu dla środkowego napastnika leży na stole. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale można z pewnością stwierdzić, że po niemal dziesięciu latach wróci on do gry w Polsce.