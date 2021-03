ŁKS zremisował 2-2 z Widzewem Łódź w derbach Łodzi rozgrywanych w ramach 19. kolejki I ligi. Do przerwy to goście prowadzili dwoma bramkami.

Zwrot akcji w derbach Łodzi! ŁKS odrobił dwubramkową stratę i doprowadził do remisu w starciu z Widzewem.



Przed przerwą to Widzew prowadził 2-0. Wysoką - wydawałoby się - zaliczkę dały mu bramki Krystiana Nowaka oraz Michaela Ameyawa.



ŁKS losy spotkania odwrócił po przerwie. Już cztery minuty po zmianie stron kontaktowego gola strzelił Pirulo.



W 83. minucie gry na boisku pojawił się Ricardinho, co było strzałem w dziesiątkę trenera gospodarzy. Ricardinho potrzebował zaledwie dwóch minut, by zdobyć bramkę na 2-2 i uchronić swój zespół od porażki w taki prestiżowym starciu.



ŁKS wciąż jest na trzecim miejscu w tabeli, dającym prawo gry w barażach o Ekstraklasę. Widzew, beniaminek, zajmuje dziewiątą lokatę.





ŁKS - Widzew Łódź 2-2 (0-2)

Bramki: 0-1 Nowak (25.), 0-2 Ameyaw (28.), 1-2 Pirulo (49.), 2-2 Ricardinho (85.).

Żółta kartka - ŁKS Łódź: Piotr Janczukowicz, Michał Trąbka, Jan Sobociński. Widzew Łódź: Marek Hanousek, Dominik Kun.



Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Mecz bez udziału publiczności.