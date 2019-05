ŁKS. Siedem sparingów w planach

Siedem meczów sparingowych w trakcie przygotowań do nowego sezonu ekstraklasy rozegrają piłkarze ŁKS-u. Beniaminek rozgrywek treningi rozpocznie 10 czerwca. W planach jest zgrupowanie w Grodzisku Wielkopolskim.

Zdjęcie Piłkarze ŁKS-u /Grzegorz Michałowski /PAP

Jak poinformował w czwartek łódzki klub, jego zawodnicy będą odpoczywać trzy tygodnie. Wolne dostaną po sobotnim, ostatnim meczu ŁKS-u w 1. lidze. Przygotowania do gry w ekstraklasie rozpoczną w poniedziałek 10 czerwca. Dzień później zaplanowano badania.

Podopieczni trenera Kazimierza Moskala do końca czerwca będą ćwiczyć na własnych obiektach w Łodzi. 1 lipca wyjadą na zgrupowanie do Grodziska Wlkp., które potrwa do 9 lipca.

W trakcie przygotowań sztab szkoleniowy zaplanował siedem meczów sparingowych. Formę ŁKS-u sprawdzą kolejno drużyny: Włocłavii (15 czerwca), Wisły Płock (22 czerwca), Radomiaka (29 czerwca), Warty Poznań (3 lipca), GKS-u Tychy i Kotwicy Kołobrzeg (6 lipca) oraz Korony Kielce (13 lipca).

Dwukrotni mistrzowie Polski do ekstraklasy wracają po siedmiu latach występów w niższych ligach. Prawo gry w elicie wywalczyli na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek 1. ligi. W ostatnim meczu obecnego sezonu wiceliderzy tabeli w sobotę zmierzą się na wyjeździe z Odrą Opole (godz. 17.30).

autor: Bartłomiej Pawlak