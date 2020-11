ŁKS - Korona Kielce w dziewiątej kolejce I ligi. Trwa

ŁKS podejmuje Koronę Kielce w zaległym meczu dziewiątej kolejki pierwszej ligi. Śledź relację z Interią. Transmisja telewizyjna w Polsacie Sport News.

Pierwotnie to spotkanie miało się odbyć 18 października, ale zostało przełożone z powodu zagrożenia epidemiologicznego - wykryte przypadki COVID-19 w ekipie z Łodzi.

W środę grają ze sobą kluby, który jeszcze w zeszłym sezonie walczyły w PKO BP Ekstraklasie. Jako że pojedynek przypadał na Święto Niepodległości przed pierwszym gwizdkiem odegrano hymn Polski.

ŁKS objął prowadzenie już w 14. minucie. Strzelcem bramki został Pirulo, który wykorzystał błąd Marka Kozioła, bramkarza Korony. Kozioł wyszedł poza pole karne do prostopadłego zagrania, ale nie zdążył do piłki, którą Michał Trąbka zagrał nad nim do Pirulo, a Hiszpan wszedł z futbolówką do siatki, choć próbował go gonić Przemysław Szarek.

ŁKS - Korona Kielce 1-0 - mecz trwa

Bramka: 1-0 Pirulo (14.).



ŁKS: Malarz - Wolski, Moros, Sobociński, Dankowski - Pirulo, Dominguez, Tosik, Sajdak, Trąbka - Corral.



Korona: Kozioł - Szarek, Tzimopoulos, Szywacz, Kordas - Podgórski, Gąsior, Kaczmarski, Długosz, Kiełb - Thiakane.