Lider chce rewanżu. Wisła przed egzaminem. Kibice pobiegli na derby

Popularny był kiedyś hasztag #1LigaStylŻycia , który mówił o tym, że na zapleczu Ekstraklasy wszystko jest możliwe. To wciąż jest prawda, ale trudno sobie wyobrazić, aby Arka Gdynia wypadła z czołówki albo wręcz, mimo że nie ma nie wiadomo jakiej przewagi, żeby nie awansowała do Ekstraklasy. Podopieczni trenera Wojciecha Łobodzińskiego mieli słabszą końcówkę rundy jesiennej, ale z nawiązką odrobili to na początek piłkarskiej wiosny, w której notują prawdziwe wejście smoka - spotkania z Polonią Warszawa (3-0 na wyjeździe) i Stalą Rzeszów (5-1 u siebie) były meczami do jednej bramki. Piątkowe spotkanie GKS Tychy z Arką było spotkaniem na szczycie I ligi, grał lider z wiceliderem. Ten egzamin Żółto-Niebiescy zdali celująco, wygrywając zasłużenie 1-0 po bramce niezawodnego Karola Czubaka . Ten gol padł jak już wiele w tym sezonie, asystował Olaf Kobacki , wykańczał Czubak.

W następnej kolejce dojdzie wreszcie do meczu, do którego dni odlicza nie tylko Wojciech Łobodziński , ale i tysiące kibiców w naszym kraju, Mecz Arka Gdynia - Wisła Kraków (transmisja w piątek o 20:30 w Polsat Sport Extra) będzie egzaminem dla obu rywali - jego wynik może w dużej mierze zdeterminować losy obu drużyn w dalszej części sezonu. W poprzednim sezonie tak właśnie było - w lutym 2023 r. Wisła wygrała w Gdyni 3-1 i popłynęła w górę tabeli, a Arka pożeglowała ku jej środkowi. Nic dwa razy się nie zdarza? Na jesień w Krakwie Wisła wygrała z obecnym liderem aż 5-1.

Wisła Kraków pojedzie na północ w dobrych nastrojach. Awans do półfinału Pucharu Polski, w nim dobre losowanie (krakusy zagrają u siebie z Piastem Gliwice) i wygrana w lidze. W 22. kolejce "Biała Gwiazda" nie zagrała wielkiego meczu, ale "przepchnęła" wygraną z Odrą (która miała tyle samo punktów co Wisła) i to na wyjeździe w Opolu 2-1, a o to przecież chodzi w lidze - o punkty. Opole przez lata było areną festiwalu piosenki, w sobotni wieczór gra raczej nie była śpiewająca, był to festiwal twardej walki jakiej mnóstwo na zapleczu Ekstraklasy. Mecz toczył się raczej na warunkach Odry preferującej twardą, "brytyjską" grę, ale to hiszpańska Wisła była skuteczniejsza.