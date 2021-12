To druga przygoda Ojrzyńskiego w Koronie. Poprzednio prowadził ten zespół jeszcze w Ekstraklasie, w latach 2011-2013.

Ostatnim miejscem pracy Ojrzyńskiego była Stal Mielec. Prowadził ten zespół od 11 listopada 2020 do 12 kwietnia 2021 i miał duży udział w utrzymaniu zespołu na najwyższym poziomie rozgrywkowym.





Leszek Ojrzyński nie trafił do Legii. Wrócił do Korony

Ostatnio Ojrzyński był wymieniany jako główny kandydat do zastąpienia Marka Gołębiewskiego w Legii Warszawa. Dariusz Mioduski zdecydował się jednak zatrudnić Aleksandara Vukovicia.



49-latek zdecydował się więc wrócić do Kielc. Obecnie zespół znajduje się na trzecim miejscu w Fortuna I lidze i w rundzie wiosennej ma powalczyć o awans do PKO Ekstraklasy. Ojrzyński podpisał kontrakt do 30 czerwca 2023 roku.



MP