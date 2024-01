Tomasz Łapiński ostro o zwolnieniu Mamrota i dosadnie o sytuacji Podbeskidzia

- To jedna z najbardziej kuriozalnych decyzji. Trener Mamrot pomógł Górnikowi w bardzo trudnej sytuacji podczas ubiegłego sezonu, a obecne rozgrywki wcale nie rozpoczął mając do dyspozycji mocny skład. Zespół bardzo długo znajdował się w czołówce tabeli i przy pierwszym trudniejszym momencie dokonano zmiany trenera. Obecnie Górnik znajduje się na 10. miejscu, ale strata punktowa do czołówki nie jest tak duża. Według mnie to bardzo dziwna decyzja, która negatywnie może odbić się podczas rundy jesiennej - perorował Łapiński, a następnie pozwolił sobie na bardzo dosadne zdanie, zapytany, czy trener Mamrot padł ofiarą własnego sukcesu.