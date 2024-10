Kuriozum w polskim klubie. Piłkarz ujawnia szczegóły, tak go potraktowali. I jeszcze ten mail

Bartosz Rymaniak dołączył do Arki Gdynia w lipcu 2022 roku i spędził tam dokładnie 2 kolejne lata. W tym czasie w barwach trójmiejskiego klubu rozegrał jedynie 16 spotkań, ponieważ pewnego dnia władze Arki zdecydowały, że zawodnik zostanie przeniesiony do rezerw . Dlaczego? Sam Rymaniak zdradził powód w rozmowie z TVP Sport.

Piłkarz miał otrzymać od klubu propozycję... obniżenia swojej pensji i skrócenia umowy. Bartosz Rymaniak nie chciał się na to zgodzić, więc pewnego dnia został poinformowany, że od tego momentu zostaje przeniesiony do zespołu rezerw .

- Współpraca z ówczesnym właścicielem Arki Jarosławem Kołakowskim nie była taka, jakbym sobie tego życzył. To pan Kołakowski podjął decyzję o przesunięciu mnie do rezerw. Ze względu na rodzinę nie zmieniliśmy miejsca zamieszkania i zostałem w klubie mimo sytuacji, w której się znalazłem. Postanowiliśmy pozostać w Gdyni na kolejny rok i występowałem w czwartoligowych rezerwach - wyznał Rymaniak. Później opowiedział nieco więcej o kulisach tej decyzji.

"Byłem niewygodny". Rymaniak rozszerzył kontekst swojej degradacji w Arce Gdynia

Rymaniak dodał, że samą współpracę z kolegami z drużyny i sztabem wspomina dobrze. Były piłkarz Arki do dziś ma pretensje tylko do byłego prezesa. Nowy zarządca rozumiał jego sytuację i nie robił mu z tego tytułu problemów. To jednak nie koniec.

- Byłem po prostu niewygodny dla niektórych ludzi. Poza tym jako jeden z nielicznych piłkarzy nie należałem do agencji menadżerskiej pana Jarosława Kołakowskiego. W kryzysowych sytuacjach zabierałem głos i mówiłem jak jest, prosto z mostu. Poza tym miałem jeden z najwyższych kontraktów, a to też chyba się komuś nie podobało, choć sami przecież zaoferowali mi takie warunki. Przychodziłem do Arki jako piłkarz ekstraklasowy, przez wiele lat grałem na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce, więc to oczywiste, że poziom finansowy nie odbiegał jakoś bardzo znacząco. Miejsce w tabeli również nie było satysfakcjonujące, więc szukano kozła ofiarnego - wyjawił Bartosz Rymaniak.