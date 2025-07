Kuriozum na zapleczu Ekstraklasy. Mecz przerwany. Piłkarze zeszli do szatni

Po spadku z Ekstraklasy ekipa z Niepołomic powrotną drogę do elity rozpoczęła od domowego starcia z Ruchem Chorzów. Przed pierwszym gwizdkiem nic nie zapowiadało kłopotów natury technicznej. Ale wszystko posypało się jeszcze przed przerwą .

Zanim doszło do awarii, system VAR odegrał swoją rolę. W 10. minucie ręką we własnym polu karnym zagrał jeden z defensorów "Niebieskich". Arbiter dostrzegł to dopiero po gruntownej analizie sytuacji na monitorze.