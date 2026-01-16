Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kuriozalny koniec gry. Piłkarze zeszli do szatni. Walkower dla polskiego zespołu

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Do niecodziennych scen doszło w trakcie piątkowego sparingu Odry Opole. Polski zespół przebywa od 10 dni na zgrupowaniu w Chorwacji. W ostatnim z zaplanowanych sparingów I-ligowiec przegrywał 0:2 już po 32 minutach. Przed końcem pierwszej połowy będąca na prowadzeniu ekipa z Macedonii Północnej nagle odmówiła dalszej gry. Sędzia ogłosił... walkower dla Opolan.

Piłkarze drużyny w czerwonych koszulkach celebrują akcję na boisku, jeden z zawodników z zaciśniętą pięścią pokazuje emocje, a widoczna tablica sponsorów i stadionowe trybuny tworzą sportowy klimat.
Piłkarze Odry Opole, runda jesienna sezonu 2025/26FOT. PAWEL LIPNICKI / 400MM.PLNewspix.pl

Odra Opole ruszyła na Bałkany 6 stycznia. W pierwszej potyczce kontrolnej pokonała 2:1 bośniacki Velez Mostar. Później przegrała z Lokomotivą Zagrzeb i austriackim Kapfenberger SV (dwukrotnie 0:1).

W piątek Opolanie stanęli naprzeciw rywala z Macedonii Północnej - KF Arsimi. Po 32 minutach rywale prowadzili 2:0. Mecz zakończył się jednak jeszcze w trakcie pierwszej połowy i to w trybie nagłym.

Co się wydarzyło w Chorwacji? Odra Opole wygrywa ostatni sparing... walkowerem

"Dzisiejszy mecz z północnomacedońskim zespołem został zakończony przed czasem. Drużyna KF Arsimi przed końcem 1. połowy z nieznanych nam przyczyn opuściła plac gry. Decyzją sędziego, wynik końcowy został rozstrzygnięty walkowerem na korzyść Odry" - to treść informacji zamieszczonej na profilu Odry w serwisie X.

Wśród polskich internautów zapanowała konsternacja. Po niedługim czasie nieco więcej światła na niecodzienny incydent rzuciła ekipa z Bałkanów.

    "Dzisiejszy mecz nie trwał długo, ponieważ przy dwubramkowym prowadzeniu naszego klubu przeciwnicy byli bardziej agresywni niż ma to zwykle miejsce w spotkaniach towarzyskich. Uznaliśmy więc, że zdrowie i bezpieczeństwo zawodników są najważniejsze. Nie chcąc ryzykować, odmówiliśmy kontynuowania meczu" - napisano w mediach społecznościowych KF Arsimi.

    Odra wraca do kraju w najbliższą niedzielę. W planie ma dwa kolejne sparingi. Przed wznowieniem ligowych rozgrywek zmierzy się jeszcze z Hutnikiem Kraków i Ruchem Chorzów.

      Czerwono-żółta chorągiewka narożna na zielonym boisku piłkarskim, trybuny na tle nieba i wzgórz, stadion pusty, dobrze zadbana murawa.
      Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)STRINGERAFP
      Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
      Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP
