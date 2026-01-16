Kuriozalny koniec gry. Piłkarze zeszli do szatni. Walkower dla polskiego zespołu
Do niecodziennych scen doszło w trakcie piątkowego sparingu Odry Opole. Polski zespół przebywa od 10 dni na zgrupowaniu w Chorwacji. W ostatnim z zaplanowanych sparingów I-ligowiec przegrywał 0:2 już po 32 minutach. Przed końcem pierwszej połowy będąca na prowadzeniu ekipa z Macedonii Północnej nagle odmówiła dalszej gry. Sędzia ogłosił... walkower dla Opolan.
Odra Opole ruszyła na Bałkany 6 stycznia. W pierwszej potyczce kontrolnej pokonała 2:1 bośniacki Velez Mostar. Później przegrała z Lokomotivą Zagrzeb i austriackim Kapfenberger SV (dwukrotnie 0:1).
W piątek Opolanie stanęli naprzeciw rywala z Macedonii Północnej - KF Arsimi. Po 32 minutach rywale prowadzili 2:0. Mecz zakończył się jednak jeszcze w trakcie pierwszej połowy i to w trybie nagłym.
Co się wydarzyło w Chorwacji? Odra Opole wygrywa ostatni sparing... walkowerem
"Dzisiejszy mecz z północnomacedońskim zespołem został zakończony przed czasem. Drużyna KF Arsimi przed końcem 1. połowy z nieznanych nam przyczyn opuściła plac gry. Decyzją sędziego, wynik końcowy został rozstrzygnięty walkowerem na korzyść Odry" - to treść informacji zamieszczonej na profilu Odry w serwisie X.
Wśród polskich internautów zapanowała konsternacja. Po niedługim czasie nieco więcej światła na niecodzienny incydent rzuciła ekipa z Bałkanów.
"Dzisiejszy mecz nie trwał długo, ponieważ przy dwubramkowym prowadzeniu naszego klubu przeciwnicy byli bardziej agresywni niż ma to zwykle miejsce w spotkaniach towarzyskich. Uznaliśmy więc, że zdrowie i bezpieczeństwo zawodników są najważniejsze. Nie chcąc ryzykować, odmówiliśmy kontynuowania meczu" - napisano w mediach społecznościowych KF Arsimi.
Odra wraca do kraju w najbliższą niedzielę. W planie ma dwa kolejne sparingi. Przed wznowieniem ligowych rozgrywek zmierzy się jeszcze z Hutnikiem Kraków i Ruchem Chorzów.