Kuriozalne oświadczenie klubu przed startem sezonu. Cios w PZPN

W piątkowe południe Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski przekazał, że Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) w Lozannie umorzył postępowanie dotyczące odwołania Lechii Gdańsk od decyzji Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN z 16 maja 2025 roku.

"Koniec nadziei na Ekstraklasę dla kibiców Lechii Gdańsk" - dodał. Sprawa ciągnęła się od kilku miesięcy. Lechia złożyła odwołanie do CAS 8 maja tego roku. Przypomnijmy, jeszcze przed poprzednim sezonem Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN nałożyła na Lechię karę odjęcia pięciu punktów za zaległości finansowe wobec pracowników i innych klubów.

Rozwiń

Ostatecznie tych pięciu oczek zabrakło do utrzymania. 16. miejsce oznaczało spadek do I ligi. Prezes klubu, Paolo Urfer, nie pogodził się z tą decyzją i wniósł sprawę do wspomnianego CAS, licząc na anulowanie zaległej kary. Problem w tym, że standardowy termin na apelację do Trybunału to 21 dni, a od sprawy minął prawie rok. Na jej rozpatrzenie po terminie musiałby zgodzić się PZPN, jednak związek odmówił.

To koniec. Ekstraklasa nie dla Lechii

Informację tę potwierdził sam klub. - Przede wszystkim chciałbym przeprosić wszystkich naszych kibiców. Zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, aby obronić nasze prawa, jednak bezskutecznie. Niestety musimy zacząć od nowa. Naszym celem jest wywalczenie awansu na koniec sezonu 2026/2027. Nie będziemy mieli innego wyjścia niż sprzedać naszych najlepszych zawodników i zbudować nowy zespół, który - mamy nadzieję - okaże się jeszcze silniejszy niż drużyna Lechii z sezonu 2024/2025. Bardziej niż kiedykolwiek wierzymy w nasz nowy sztab szkoleniowy i wszyscy będziemy ciężko pracować, aby ten cel osiągnąć - powiedział powiedział Prezes Lechii Gdańsk, Paolo Urfer, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Nie obyło się również bez szpilki w stronę PZPN-u. - Po drugie, chciałbym pogratulować Panu Cezaremu Kuleszy - Prezesowi PZPN, Panu Łukaszowi Wachowskiemu - Sekretarzowi Generalnemu PZPN oraz Panu Freddy'emu Fürstowi - Przewodniczącemu Komisji Licencyjnej PZPN. Osiągnęliście swój cel - Lechia została zdegradowana. Udało się wam uniknąć sytuacji, w której legalność kary odjęcia pięciu punktów zostałaby oceniona przez niezależny trybunał. Brawo - czytamy.

- Po trzecie, nasz Klub nadal stoi na stanowisku, że PZPN nadużył swojej dominującej pozycji kosztem Lechii Gdańsk i nigdy się z tym nie pogodzimy. Dyskryminacja oraz nadużywanie prawa nie mogą być akceptowane w kraju takim jak Polska - podsumował.

Jak dodaje Szymon Jadczak, "koszty postępowania ma ponieść Lechia Gdańsk. Ich ostateczna wysokość może zostać ustalona i przekazana stronom osobno przez CAS".

Lechia Gdańsk Przemek Swiderski/REPORTER East News

Lechia Gdańsk Przemek Swiderski/REPORTER East News

Camilo Mena i Tomáš Bobček Piotr Matusewicz East News





Kamil Glik: Gram tylko do czerwca. Kulesza z Wachowskim nie dzwonią. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport