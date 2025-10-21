Kuriozalna scena w meczu Wisły Kraków. Sędzia natychmiast przerwał grę
Była 54. minuta meczu, gdy mimo trzybramkowego prowadzenia Wisły Kraków nad Puszczą Niepołomice wydarzyło się coś, co napędziło dyskusję internautów. Mowa o nieudanym zagraniu jednego z zawodników "Białej Gwiazdy". Zaskoczony jego błędem był komentator Jacek Laskowski. Sędzia musiał wkroczyć do akcji, choć nie brakuje głosów, że jego decyzja była błędna.
Wisła Kraków pokonała w poniedziałkowy wieczór Puszczę Niepołomice 3:0 i po raz kolejny pokazała, że jest faworytem do awansu do Ekstraklasy z pierwszego miejsca. "Biała Gwiazda" ma po 13 kolejkach I ligi 32 punkty, aż 8 więcej od wicelidera Śląska Wrocław i 9 więcej od trzeciej w stawce Wieczystej.
"Wisła wskoczyła na bardzo wysokie obroty i nie zamierza zwalniać tempa. Przerwa na mecze reprezentacji absolutnie nie wybiła piłkarzy Mariusza Jopa z rytmu. W Niepołomicach krakowianie postawili kolejny krok w kierunku awansu" - pisał w relacji pomeczowej Interii Piotr Jawor.
Bramki dla gości zdobyli Maciej Kuziemka, James Igbekeme i niezawodny Angel Rodado. W 42. minucie było już "pozamiatane", w drugiej połowie gole nie padły.
Kuriozalna scena w meczu Wisły. Tylko spójrz, co zrobił w narożniku boiska
Kibicom w pamięć zapadnie jednak nie tylko efektowny rozmiar zwycięstwa czy kolejne trafienie wspomnianego Hiszpana, ale także kuriozalny rzut rożny. Julius Ertlthaler kopnął po ziemi z narożnika boiska, ale nadał piłce taki kierunek, że wylądowała ona około metr za linią boczną.
Jeden z piłkarzy Puszczy natychmiast podniósł ręce, sygnalizując sędziemu Piotrowi Urbanowi błąd. Arbiter natychmiast zagwizdał, przerywając akcję Wisły i nakazał powtórzenie "kornera".
W przedziwny sposób wznowili grę Wiślacy. Zagranie było z rogu od razu poza linię boczną. To ciekawa sytuacja
Łukasz Rogowski jest zdania, że powinien zostać odgwizdany aut. "Piłka w momencie wykonania rzutu rożnego znajduje się na polu gry. Piłka jest kopnięta (jest na polu gry) i wychodzi poza. Przepis jest jasny - wrzut z autu" - napisał na X.