Kuriozalna scena w meczu Wisły Kraków. Sędzia natychmiast przerwał grę

Tomasz Chabiniak

Była 54. minuta meczu, gdy mimo trzybramkowego prowadzenia Wisły Kraków nad Puszczą Niepołomice wydarzyło się coś, co napędziło dyskusję internautów. Mowa o nieudanym zagraniu jednego z zawodników "Białej Gwiazdy". Zaskoczony jego błędem był komentator Jacek Laskowski. Sędzia musiał wkroczyć do akcji, choć nie brakuje głosów, że jego decyzja była błędna.

Puszcza - Wisła, 20.10.2025 r.
Puszcza - Wisła, 20.10.2025 r.Jacek Stanisławek/400mm.plNewspix.pl

Wisła Kraków pokonała w poniedziałkowy wieczór Puszczę Niepołomice 3:0 i po raz kolejny pokazała, że jest faworytem do awansu do Ekstraklasy z pierwszego miejsca. "Biała Gwiazda" ma po 13 kolejkach I ligi 32 punkty, aż 8 więcej od wicelidera Śląska Wrocław i 9 więcej od trzeciej w stawce Wieczystej.

"Wisła wskoczyła na bardzo wysokie obroty i nie zamierza zwalniać tempa. Przerwa na mecze reprezentacji absolutnie nie wybiła piłkarzy Mariusza Jopa z rytmu. W Niepołomicach krakowianie postawili kolejny krok w kierunku awansu" - pisał w relacji pomeczowej Interii Piotr Jawor.

Bramki dla gości zdobyli Maciej Kuziemka, James Igbekeme i niezawodny Angel Rodado. W 42. minucie było już "pozamiatane", w drugiej połowie gole nie padły.

Kuriozalna scena w meczu Wisły. Tylko spójrz, co zrobił w narożniku boiska

Kibicom w pamięć zapadnie jednak nie tylko efektowny rozmiar zwycięstwa czy kolejne trafienie wspomnianego Hiszpana, ale także kuriozalny rzut rożny. Julius Ertlthaler kopnął po ziemi z narożnika boiska, ale nadał piłce taki kierunek, że wylądowała ona około metr za linią boczną.

Jeden z piłkarzy Puszczy natychmiast podniósł ręce, sygnalizując sędziemu Piotrowi Urbanowi błąd. Arbiter natychmiast zagwizdał, przerywając akcję Wisły i nakazał powtórzenie "kornera".

W przedziwny sposób wznowili grę Wiślacy. Zagranie było z rogu od razu poza linię boczną. To ciekawa sytuacja
komentujący ten mecz w TVP Sport Jacek Laskowski

Łukasz Rogowski jest zdania, że powinien zostać odgwizdany aut. "Piłka w momencie wykonania rzutu rożnego znajduje się na polu gry. Piłka jest kopnięta (jest na polu gry) i wychodzi poza. Przepis jest jasny - wrzut z autu" - napisał na X.

Arbiter zmuszony został do użycia gwizdka w sytuacji "awaryjnej" (zdj. ilustracyjne)
Arbiter zmuszony został do użycia gwizdka w sytuacji "awaryjnej" (zdj. ilustracyjne)AFP

