Kulesza ogłasza ws. Wisły i Śląska. Potężne kary, padły słowa o walkowerze

Kibice Wisły Kraków wciąż nie są mile widziani na większości polskich stadionów. Jarosław Królewski ma dosyć takiej sytuacji i walczy o to, by wreszcie piłkarze "Białej Gwiazdy" podczas każdego starcia o stawkę mogli liczyć na doping swoich sympatyków. Nie byłoby to jednak możliwe we Wrocławiu ze względu na brak zgody organizatora. Od kilku dni trwają więc przepychanki medialne między Śląskiem a działaczem ze stolicy Małopolski.

Prawdziwa burza miała miejsce zwłaszcza dzisiaj, kiedy to prezes lidera pierwszej ligi wytoczył najcięższe działa. W mediach społecznościowych 40-latek ogłosił, że zespół nie pojawi się w weekend w stolicy Dolnego Śląska. "Podjąłem ostateczną i nieodwołalną decyzję: piłkarze Wisły Kraków nie zagrają w ten weekend meczu ligowego we Wrocławiu. Ta decyzja jest nieodwołalna i nienegocjowalna. Wierzę, że Wiślacy oraz wszyscy Ci, którym zależy na zmianach w polskiej piłce nożnej, zrozumieją jej sens" - napisał w oświadczeniu.

Gospodarze nadchodzącego starcia także mają swoje za uszami. Działacze z Wrocławia twierdzili, iż decyzja o niewpuszczeniu sympatyków z Krakowa została podjęta wspólnie z policją. Lucyna Rekowska z Komendy Głównej Policji w rozmowie z Wirtualną Polską temu jednak zaprzeczyła. "Nie godzimy się, by opinii publicznej przekazywane były nieprawdziwe informacje, które godzą w wizerunek naszej formacji" - oświadczyła. Zaledwie kilka godzin po tych słowach cytowane wyżej przez nas oświadczenie wydał właśnie Jarosław Królewski.

Cezary Kulesza otwarcie o karach dla Wisły i Śląska. Nie będzie pobłażania

Gorąco zrobiło się także w PZPN. Sprawę na antenie TVP Sport skomentował Cezary Kulesza. Nie miał on dobrych wieści dla działaczy obu klubów. "Ze strony PZPN była mediacja. Rozmawialiśmy z Jarosławem Królewskim i Remigiuszem Jezierskim i każdy z nich stoi przy swoim stanowisku. Komisja dyscyplinarna usiądzie, rozważy wszystkie argumenty i podejmie decyzje. A będą to potężne kary" - powiedział. Następnie uchylił rąbka tajemnicy. "Musimy działać stopniowo. Konsultujemy wszystko z działem prawnym. Jeżeli będzie taka możliwość, to będzie obopólny walkower. Z regulaminu wynika, że dostanie Wisła, bo nie dojedzie na ten mecz, ale tak samo może dostać Śląsk Wrocław" - dodał.

Rozwiń

Potencjalny walkower zaboli obie drużyny. "Biała Gwiazda", pomimo komfortowej sytuacji w tabeli, jeszcze nie jest pewna awansu do PKO BP Ekstraklasy. Śląsk zaś musi gonić czołowe ekipy. Nikomu więc nie uśmiecha się strata punktów bez walki na boisku.

Jarosław Królewski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Cezary Kulesza Lukasz Gdak East News

Cezary Kulesza, prezes PZPN Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Paulina Czarnota-Bojarska o bieżących wydarzeniach w Ekstraklasie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport