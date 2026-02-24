Wisła Kraków to bez wątpienia jeden z najbardziej charakterystycznych klubów piłkarskich na mapie naszego kraju. Niestety, w ostatnich latach "Biała Gwiazda" przechodzi przez okres, którego nie chciałaby doświadczyć żadna ikoniczna drużyna.

W sezonie 2021/2022 Wisła Kraków zaliczyła spadek z PKO BP Ekstraklasy. Od tego czasu zespół z "Miasta Królów" poszukuje sposobu, aby powrócić na sam szczyt rodzimego futbolu. Dotychczas ta sztuka nie udawała im się. Obecnie sytuacja prezentuje się jednak nieco inaczej.

Za nami 22 kolejki Betclic I Ligi. Wisła Kraków znajduje się na szczycie tabeli zaplecza PKO BP Ekstraklasy, z przewagą aż 10 punktów nad Chrobrym Głogów. Póki co pozycja "Białej Gwiazdy" jest więc niezagrożona.

Co wpływa na tak dobre wyniki krakowskiego zespołu? Z pewnością dużą rolę odgrywają piłkarze, którzy w obecnym sezonie prezentują się naprawdę dobrze. Godnym wyróżnienia jest tutaj niekwestionowany gwiazdor drużyny - Angel Rodado - który w 22 ligowych starciach zanotował astronomiczną ilość 19 goli. Okazuje się jednak, że Wisła Kraków posiada jeszcze jednego "asa" w rękawie.

Kibice kluczem do sukcesów Wisły? Królewski ujawnia szczegóły

Nie od dziś wiadomo, że futbol idzie w parze z nowinkami technologicznymi. Szczególnie mocno widoczne jest to w ostatnich latach, w których obraz meczu wzbogacony został o takie systemy jak: VAR, półautomatyczne spalone czy goal line technology.

Wisła Kraków postanowiła wykorzystać najnowsze technologie do sprawdzenia jednego z fundamentalnych elementów futbolu - realnego wpływu zaangażowania publiczności na osiągnięcia zawodników. Niemal od samych początków dyscypliny o zasiadających na trybunach kibicach mówi się, że są "dwunastym zawodnikiem". Działania "Białej Gwiazdy" udowadniają, iż w tej sentencji jest całkiem sporo prawdy. Poziom wpływy fanów na grę zawodników udało im się zmierzyć za pomocą nowatorskiego systemu Lucky Fan Index.

"Lucky Fan Index to projekt wykorzystujący zaawansowane algorytmy do budowania głębszej więzi z fanami w sposób, do którego są przyzwyczajeni w cyfrowym świecie, zdominowanym przez media społecznościowe i personalizację" - możemy przeczytać na stronie "vmlyrpoland.com", kreatorów idei Lucky Fan Index.

Mechanizm działania przytoczonej technologii opiera się na analizie ponad 200 metryk meczowych oraz zestawieniu ich z obecnością konkretnego kibica na stadionie. Tak pogłębiona analiza pozwala ocenić, jaki wpływ na jakość gry piłkarzy mają emocje, towarzyszące obserwującym ich kibicom. W efekcie każdy fan otrzymuje spersonalizowany indeks, pokazujący jego unikalny wpływ na sportową historię sezonu. Innymi słowy, dzięki tej technologii można ocenić, czy kibice "przynoszą szczęście" piłkarzom swojej drużyny.

Przeanalizowaliśmy profile niemal ćwierć miliona fanów i ich obecność na meczach, w których pełniliśmy rolę gospodarza, a także rezultaty boiskowe w oparciu o ponad 100 wymiarów. To pokazuje, jak głęboko dziś można sięgać do danych. Nasi fani są wyjątkowi, tego typu działania pozwalają nam lepiej ich zrozumieć, ale obiektywnie pokazują nasze możliwości technologiczne

Jarosław Królewski ukończył między innymi studia inżynierskie na kierunku informatyka. Nic dziwnego, że w ramach działań swojego klubu ochoczo sięga on po wszelkie nowinki technologiczne, które mogą usprawniać funkcjonowanie drużyny poprzez pozyskiwanie informacji, niemożliwych do zebrania "gołym okiem". To innowacyjne podejście z pewnością dostarcza ogromu przydatnych danych, które później mogą zostać wykorzystane na boisku.

Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jarosław Królewski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Kibice Wisły Kraków Beata Zawadzka East News

