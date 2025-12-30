Na półmetku rywalizacji o awans do Ekstraklasy mamy jednego żelaznego faworyta, który jesienią dzielił i rządził na boiskach Betclic 1. Ligi. Wisła Kraków zdystansowała resztę przeciwników i zasłużenie zasiada na pozycji lidera. Krakowianie mieli imponujący zwłaszcza start sezonu, gdy rozbijali 7:0 Znicza Pruszków oraz 5:0 Śląsk Wrocław i ŁKS Łódź.

Z czasem "Biała Gwiazda" załapała lekką zadyszkę. W listopadzie zespół Mariusza Jopa przegrał z Polonią Warszawa oraz zremisował z Pogonią Siedlce i ŁKS-em. Bardzo boleśnie zakończyła się potyczka w 1/8 finału STS Pucharu Polski. Wisła została pokonana przez trzecioligowego Zawiszę Bydgoszcz wynikiem 1:4.

Przy Reymonta na powrót do Ekstraklasy czekają od 2022 roku. Kolejne próby Wisły spełzały jednak na niczym - w najlepszym wypadku kończyło się na przegranych barażach kolejno z Puszczą Niepołomice oraz Miedzią Legnica. W żadnym z ostatnich sezonów Wisła nie była jednak tak blisko awansu.

Właściciel klubu wszystko wyjaśnił. Ten napastnik nie trafi do Wisły Kraków

Wisła Mariusza Jopa ma jedną, niepodważalną gwiazdę. Jest to oczywiście Angel Rodado. Hiszpański snajper po raz kolejny dominuje w klasyfikacji strzelców Betclic 1. Ligi. 28-latek w tym sezonie w 19 rozegranych spotkaniach strzelił aż 17 goli, co daje mu znaczącą przewagę we wspomnianym rankingu.

Nie oznacza to jednak, że Wisła nie byłaby chętna na wzmocnienie linii ofensywnej swojego zespołu. W grudniu dziennikarz portalu "goal.pl" Piotr Koźmiński informował o zainteresowaniu "Białej Gwiazdy" Łukaszem Zjawińskim. Napastnik Polonii Warszawa znajduje się blisko czoła grupy pościgowej za Rodado. 24-latek jesienią w lidze zanotował dziesięć trafień.

Kwestia sprowadzenia Zjawińskiego od początku wyglądała dla Wisły obiecująco, gdyż jego umowa z Polonią wygaśnie już w czerwcu 2026 roku. To oznacza, że zawodnik już od 1 stycznia może negocjować warunki umowy z potencjalnym pracodawcą, z pominięciem swojego aktualnego klubu.

O kwestię potencjalnego transferu Zjawińskiego właściciel Wisły Jarosław Królewski został zapytany na łamach "Gazety Krakowskiej". Odpowiedź ta wyjaśnia całą sprawę i musi wzbudzić pewne rozczarowanie wśród sympatyków lidera Betclic 1. Ligi.

Tego tematu już nie ma. Zarówno z agentami, jak i z zawodnikiem osobiście powiedzieliśmy sobie, że w tej konfiguracji my tej transakcji nie zrobimy i ona jest po prostu zamknięta. Jeszcze raz powtórzę, tego tematu już nie ma!

Zawodnicy Wisły Kraków do treningów wrócą już 5 stycznia. W planach jest m.in. zgrupowanie w Turcji, gdzie lider Betclic 1. Ligi rozegra co najmniej cztery sparingi. Powrót do rywalizacji o punkty zaplanowano na 6 lutego. Wisła na swoim stadionie podejmie GKS Tychy, którego trenerem od niedawna jest Łukasz Piszczek.

Łukasz Zjawiński Igor Jakubowski / Arena Akcji/NEWSPIX.PL Newspix.pl

Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jarosław Królewski MICHAL KLAG/REPORTER East News