Królewski informuje o rezygnacji Wisły ws. meczu ze Śląskiem. PZPN już wie

Trwa potężne zamieszanie wokół zaplanowanego na sobotę 7 marca meczu Śląsk Wrocław - Wisła Kraków w ramach 24. kolejki Betclic 1 Ligi. Władze klubu z Dolnego Śląska poinformowały, że nie wpuszczą na to spotkanie kibiców "Białej Gwiazdy". W odpowiedzi prezes Wisły, Jarosław Królewski, zapowiedział podjęcie zdecydowanych kroków - złożenie doniesienia do prokuratury oraz interwencję w Komisji Europejskiej.

Śląsk tłumaczy, że decyzja o wykluczeniu krakowskich fanów z widowiska podyktowana jest kwestiami bezpieczeństwa. Zaprzeczają, że podjęta została po naciskach lub szantażu ze strony wrocławskich kibiców. "Nie ma mowy o kierowaniu się presją osób trzecich lub presją medialną w sytuacji, w której mowa o bezpieczeństwie uczestników wydarzenia" - zadeklarowano.

Zarząd klubu podjął decyzję po konsultacjach przede wszystkim z policją, która przyjęła ją do wiadomości i zakwalifikowała spotkanie jako mecz podwyższonego ryzyka

Królewski złożył więc do Miejskiej Policji we Wrocławiu wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Chce się dowiedzieć, czy Śląsk rzeczywiście zwracał się do jednostki o wydanie opinii i czy policja rekomendowała klubowi niewpuszczenie gości z Krakowa. To jednak nie koniec.

Wisła nie pojedzie na mecz do Wrocławia? Królewski stawia sprawę jasno

Jarosław Królewski poczynił kolejne wpisy w mediach społecznościowych. Deklaruje, że w przypadku braku stosownych informacji od policji i od Śląska, Wisła Kraków do Wrocławia nie pojedzie. "Jeśli w ciągu 48h opinia publiczna nie otrzyma klarownej precyzyjnej informacji (nie bełkotu) - od Policji oraz Śląska Wrocław, co właściwie dzieje się we Wrocławiu i co zadecydowało o niewpuszczeniu naszych kibiców na stadion, nasz zespół nie pojedzie do Wrocławia. Nie możemy w takiej sytuacji ryzykować ich zdrowia, skoro władze Śląska Wrocław i Policja nie są w stanie zabezpieczyć spotkania - a nie wiemy, co będzie się działo poza nim" - czytamy.

W imieniu krakowskiego klubu wnioskuje o natychmiastowe zamknięcie stadionu dla fanów obu drużyn. "Na tą chwilę klub biznesu Wisły Kraków zrezygnował z wyjazdu do Wrocławia. Zrezygnowaliśmy również ze wszystkich zaproszeń i wcześniej zakupionych biletów premium przez naszych partnerów" - tłumaczy. "Poinformowałem już trenera drużyny i prezesa PZPN o decyzji. Dość robienia pośmiewiska z ligi, sponsorów i traktowania w taki sposób społeczności" - dodaje.

Rozwiń

Wyjaśnia, że czarę goryczy przelał nowy wywiad z prezesem Śląska Wrocław. Remigiusz Jezierski, w rozmowie z portalem wroclaw.pl, raz jeszcze przekonuje, że decyzja o niewpuszczeniu kibiców Wisły na mecz ma związek wyłącznie z kwestiami bezpieczeństwa. "Co ważne, dotyczy to wyłącznie zorganizowanej grupy kibiców Wisły, którzy decyzją innych 20 polskich klubów, również nie zostali wpuszczeni na stadiony" - opowiada.

Zapewnia, że sprawa była konsultowana i z policją (która wydała pismo kwalifikujące spotkanie Śląsk - Wisła jako mecz podwyższone ryzyka) i z przedstawicielami Betclic 1. Ligi. Zdaniem Jezierskiego decyzja nie narusza zasad rozgrywek i umów licencyjnych.

Jarosław Królewski MICHAL KLAG/REPORTER East News

Remigiusz Jezierski Antoni Dec Newspix.pl

Piłkarze Wisły Kraków celebrujący gola w meczu ze Śląskiem Wrocław w sierpniu 2025 roku Igor Zadecki/Arena Akcji Newspix.pl

WKS Śląsk Wrocław - ORLEN Zastal Zielona Góra. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport