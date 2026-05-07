"Król aptek" się na to nie zgodzi. Ujawnia kulisy piłkarskiej transakcji

Wojciech Kwiecień ma kupić akcje Wisły Kraków i zostawić Wieczystą. Już pojawiły się doniesienia, że bijąca się o awans do PKO Ekstraklasy Wieczysta za rok, bez względu na wszystko, będzie grała w czwartej lidze. A nazywany "królem aptek" Kwiecień ma zostać udziałowcem Wisły z pakietem akcji na poziomie 25, może 30 procent. Kwieceń, którego majątek jest szacowany na 500 milionów złotych, ma zapłacić za akcje 15 milionów.

Wieczysta kartą przetargową w rozmowach z Wisłą

- Nie wiem, skąd wzięły się te informacje, że Wieczysta za rok będzie grała w czwartej lidze - mówi nam Zbigniew Koźmiński. Były rzecznik PZPN, przez lata związany też z Wisłą Kraków przekonuje, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Z jego słów wynika, że Wieczysta może się nawet okazać kartą przetargową w rozmowach Kwietnia z Wisłą. Zwłaszcza jeśli awansuje do PKO Ekstralasy.

- Z jednej strony słyszałem, że wszystko jest dogadane i ustalone. Z drugiej nie bardzo wierzę w te 20 procent. Na tyle, na ile znam Wojtka Kwietnia, to on nie da kasy, jak nie będzie rządził. Wojtek to jest taki Cupiał bis. Ludzie ponoć się zmieniają, ale nie sądzę, żeby on kładł na coś kasę, jak nie będzie miał decydującego głosu - zauważa Koźmiński.

W Wiśle Kraków zakochany od urodzenia

Zdaniem naszego rozmówcy ten deal Wisły z Kwietniem na pewno wygląda inaczej, niż się mówi. - Cały problem polega na tym, że Kwiecień jest bardzo hermetyczny i żyjemy z plotek. Ja mogę powiedzieć, że Kwiecień w Wiśle Kraków jest zakochany od urodzenia. Już kiedyś miał przejąć klub, ale pojawił się kryzys między nim i właścicielami Wisły. Wtedy wziął Wieczystą - opowiada Koźmiński.

- Jednak Wieczysta na dłuższą metę nie ma sensu. To klub bez tradycji, bez kibiców i bez infrastruktury. Tam nie ma się czego złapać - komentuje Koźmiński. - Transfer do Wisły miałby natomiast wielki sens. Z pieniędzmi, które ma Kwiecień, Wisła mogłaby zbudować budżet na poziomie tych czołowych klubów.

Królewskiemu brakuje wiedzy, której nie ma w książkach

Wieczysta w tym roku ma budżet na poziomie 50 milionów złotych. - Z tego trzy czwarte, to jest kasa od Wojtka Kwietnia. Poukładał ten klub i chwała mu za to. Wziął do współpracy Zdzisława Kapkę, który zna polską piłkę i wie, co dzieje się w niższych ligach. Ma też telefony do ludzi piłki. Tego według mnie brakuje Jarosławowi Królewskiemu. To jest bardzo mądry i dobrze wykształcony człowiek, ale nie radzi sobie w zderzeniu z piłkarskim środowiskiem. Brakuje mu wiedzy, której nie ma w książkach - stwierdza Koźmiński.

Według byłego działaczy Wisły współpraca Królewskiego z Kwietniem jest jednak możliwa. - Pierwszy lubi pokazywać się w mediach, drugi wręcz przeciwnie. To też łączy go z Cupiałem. Pamiętam, że na początku dziennikarze nawet nie wiedzieli, jak wyglądał Cupiał. Ktoś zrobił zdjęcie jakiegoś księdza i wrzucił je do mediów z dopiskiem, że to Cupiał. Wyobrażam więc sobie brylującego w przestrzeni publicznej Królewskiego i mającego realną władzę, ale schowanego Kwietnia. Bo w to, że on weźmie 25 procent i nie będzie miał wpływu, to ja nie wierzę - kwituje Koźmiński.

Wojciech Kwiecień Grzegorz Wajda Reporter

Jarosław Królewski WOJCIECH MATUSIK / POLSKAPRESS/Polska Press/East News East News

Wisła Kraków Grzegorz Wajda East News

Bartłomiej Bołądź - najlepsze akcje MVP meczu Bogdanka LUK Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie Polsat Sport