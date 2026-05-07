Ostatnie tygodnie są wyjątkowo gorące w krakowskim futbolu. Na poziomie Ekstraklasy Cracovia wciąż nie może być pewna utrzymania w Ekstraklasie. Już o włos od awansowania na ten szczebel rozgrywkowy jest z kolei Wisła Kraków. "Biała Gwiazda" zanotowała fenomenalną jesień i sporo gorszą wiosnę, lecz to wystarczyło na miano zdecydowanego lidera.

Drużyna Mariusza Jopa na trzy kolejki przed końcem sezonu Betclic 1. Ligi ma już dziewięć punktów przewagi nad trzecim miejscem. W praktyce oznacza to, że Wiśle wystarczy w piątek nawet zremisować z Chrobrym Głogów, by przy Reymonta wystrzeliły szampany. Dla Wisły byłby to powrót do elity po czteroletniej przerwie.

Na trzecim miejscu w tabeli znajduje się Wieczysta Kraków. Beniaminek wciąż ma szansę na bezpośredni awans, lecz w ich wypadku najbardziej prawdopodobnym scenariuszem byłaby walka w barażach. Jest jednak jedno wielkie "ale", o którym od poniedziałkowego wieczoru huczy cała Polska.

Wojciech Kwiecień chce wejść w Wisłę Kraków. Tyle to będzie kosztowało

Zaczęło się od informacji przekazanych przez dziennikarza "goal.pl" Piotra Koźmińskiego. Zgodnie z nimi Wieczysta bez względu na wynik sportowy zrezygnuje z gry na szczeblu centralnym. Miało to zostać zakomunikowane piłkarzom na specjalnym spotkaniu. W kontrze właściciel Wieczystej Wojciech Kwiecień cytowany przez "Gazetę Krakowską" zaprzeczył, że do jakiegokolwiek takiego spotkania doszło, a sam zainteresowany od kilku dni przebywa poza Krakowem.

Brak oficjalnego spotkania potwierdził dziennikarz Interii Sport Przemysław Langier. Nie oznacza to jednak, że problem nie istnieje. "Słyszymy, że Sławomir Peszko zaprosił kilku piłkarzy na rozmowę, podczas której przekazał im, że jest taka ewentualność, iż Wieczysta w przyszłym sezonie zgłosi swój akces do gry w niższej lidze (prawdopodobnie czwartej). Piłkarze nie usłyszeli natomiast, że taka decyzja już została podjęta" - opisuje Langier.

Nie jest żadną tajemnicą, że Kwiecień, nazywany jako właściciel wielu aptek w Polsce "królem aptek" od bardzo dawna jest zadeklarowanym kibicem Wisły Kraków, a kwestia zainwestowania w "Białą Gwiazdę" przewija się w mediach od lat. Wydaje się jednak, że aktualnie sytuacja jest bliższa realizacji niż kiedykolwiek wcześniej.

Takiego samego zdania są dziennikarze "Przeglądu Sportowego Onetu" Łukasz Olkowicz i Piotr Wołosik, którzy na łamach podcastu "Ofensywni" uchylili rąbka tajemnicy w tej sprawie. W ich opinii temat wejścia Kwietnia do Wisły jest już dogadany, a dziennikarze ujawnili również kwotę, którą właściciel Wieczystej przeznaczy na wykup udziałów.

Jak przyłożyłem ucha, usłyszałem kwotę 15 milionów złotych, które miałby zapłacić Wojciech Kwiecień za 25-30% akcji Wisły. Taki przekaz płynie z Krakowa.

Co ciekawe, prócz Kwietnia z Wieczystej do Wisły przejść ma Sławomir Peszko - wiceprezes ds. sportowych. Były reprezentant Polski jest jednym z najbardziej zaufanych współpracowników właściciela Wieczystej. Niewykluczone jest również, że kilku zawodników Wieczystej przejdzie do Wisły i powalczy o miejsce w składzie na spotkania Ekstraklasy.

Wojciech Kwiecień, 15.06.2025 r. Grzegorz Wajda East News

Jarosław Królewski. Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Aleksander Śliwka: To trudny dla mnie sezon. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport