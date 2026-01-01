Koszmarne wieści ws. byłego trenera Wisły Kraków. Walczy z nowotworem, schudł 30 kilogramów
Przez lata w polskiej Ekstraklasie pracowało wielu charyzmatycznych trenerów. Do tego grona z pewnością zaliczyć trzeba Dana Petrescu. Zasłużony rumuński piłkarz na początku swojej trenerskiej kariery podjął się pracy w Wiśle Kraków. W naszym kraju Petrescu do dzisiaj jest pamiętany głównie ze sprawowania rządów "twardej ręki". Rumuńskie media od pewnego czasu podają niepokojące doniesienia ws. byłego szkoleniowca krakowskiej Wisły. Rumun zmaga się z chorobą nowotworową.
Na początku 2006 roku w polskiej Ekstraklasie praktycznie nie było postaci, które w przeszłości otarły się o "wielki futbol". Sytuację tą zmienił Bogusław Cupiał, który powierzył misję poprowadzenia Wisły Kraków Danowi Petrescu. Rumun przez lata był znany głównie z fantastycznego mundialu w 1994 roku, gdy wraz z kadrą Rumunii w USA zrobił prawdziwą furorę docierając do ćwierćfinału. Na niwie klubowej Petrescu przez lata był zawodnikiem Chelsea, z którą osiągał sukcesy w Anglii oraz Europie.
Z krakowskim klubem Petrescu do samego końca walczył o mistrzostwo Polski. Finalnie zabrakło im punktu, by wyprzedzić Legię Warszawa i "Biała Gwiazda" musiała się zadowolić drugą lokatą. Wymagający Cupiał nie zwolnił wówczas Rumuna, lecz już we wrześniu doszło do nagłego pożegnania. Do dzisiaj Petrescu w Krakowie jest wspominany jako trener z "silną ręką", co wówczas w Polsce wielu zawodnikom nie odpowiadało.
Niepowodzenie w Krakowie nie załamało kariery trenerskiej Petrescu. Były zawodnik Chelsea w kolejnych latach prowadził wiele klubów, również w ligach zagranicznych. Największe sukcesy odnosił jednak w ojczyźnie, gdzie aż pięciokrotnie sięgał po mistrzostwo Rumunii. Jeszcze w październiku Petrescu przejawiał się jako jeden z kandydatów do przejęcia Wieczystej Kraków. Wówczas jeszcze nie było wiadomo o problemach zdrowotnych, z którymi walczy były szkoleniowiec krakowskiej Wisły.
Dramatyczne informacje ws. byłego trenera Wisły Kraków. Jest poważnie chory
Petrescu do sierpnia ubiegłego roku trenował CFR Cluj. Od tego czasu jednak znikł z widoku publicznego, a najnowsze doniesienia o byłym reprezentancie kraju przekazał rumuński portal "Prosport". Te nie są najlepsze. Były trener Wisły mierzy się z chorobą nowotworową, a zdaniem prezesa ligi rumuńskiej Gino Iorgulescu Petrescu przechodzi chemioterapię. Nie podano jednak dokładnej diagnozy.
- Nie wiem, co powiedzieć, to delikatna sytuacja. Boże, pomóż mu wyzdrowieć, niech znajdzie lekarstwo. Nie znam dokładnej diagnozy, ale rozumiem, że to bardzo poważne. Jest w trakcie chemioterapii - zdradził Iorgulescu.
Kolejne niepokojące doniesienia przekazał rumuński portal "digisport.ro". W artykule poświęconym jego sprawie ukazano zdjęcia pokazujące wyraźnie wychudzonego Petrescu przechadzającego się po ulicy w okularach przeciwsłonecznych. Były szkoleniowiec Wisły Kraków miał schudnąć około 30 kilogramów.
- Dan robi kroki w kierunku powrotu do zdrowia, jego stan się poprawia. Chce wrócić do treningów, jest na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się na boisku. Jego córki przyjechały do kraju i były przy nim - opowiedział dla "Digisport" Cristi Balaj, z którym Petrescu współpracował podczas pracy w CFR Cluj.