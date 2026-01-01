Na początku 2006 roku w polskiej Ekstraklasie praktycznie nie było postaci, które w przeszłości otarły się o "wielki futbol". Sytuację tą zmienił Bogusław Cupiał, który powierzył misję poprowadzenia Wisły Kraków Danowi Petrescu. Rumun przez lata był znany głównie z fantastycznego mundialu w 1994 roku, gdy wraz z kadrą Rumunii w USA zrobił prawdziwą furorę docierając do ćwierćfinału. Na niwie klubowej Petrescu przez lata był zawodnikiem Chelsea, z którą osiągał sukcesy w Anglii oraz Europie.

Z krakowskim klubem Petrescu do samego końca walczył o mistrzostwo Polski. Finalnie zabrakło im punktu, by wyprzedzić Legię Warszawa i "Biała Gwiazda" musiała się zadowolić drugą lokatą. Wymagający Cupiał nie zwolnił wówczas Rumuna, lecz już we wrześniu doszło do nagłego pożegnania. Do dzisiaj Petrescu w Krakowie jest wspominany jako trener z "silną ręką", co wówczas w Polsce wielu zawodnikom nie odpowiadało.

Niepowodzenie w Krakowie nie załamało kariery trenerskiej Petrescu. Były zawodnik Chelsea w kolejnych latach prowadził wiele klubów, również w ligach zagranicznych. Największe sukcesy odnosił jednak w ojczyźnie, gdzie aż pięciokrotnie sięgał po mistrzostwo Rumunii. Jeszcze w październiku Petrescu przejawiał się jako jeden z kandydatów do przejęcia Wieczystej Kraków. Wówczas jeszcze nie było wiadomo o problemach zdrowotnych, z którymi walczy były szkoleniowiec krakowskiej Wisły.

Dramatyczne informacje ws. byłego trenera Wisły Kraków. Jest poważnie chory

Petrescu do sierpnia ubiegłego roku trenował CFR Cluj. Od tego czasu jednak znikł z widoku publicznego, a najnowsze doniesienia o byłym reprezentancie kraju przekazał rumuński portal "Prosport". Te nie są najlepsze. Były trener Wisły mierzy się z chorobą nowotworową, a zdaniem prezesa ligi rumuńskiej Gino Iorgulescu Petrescu przechodzi chemioterapię. Nie podano jednak dokładnej diagnozy.

- Nie wiem, co powiedzieć, to delikatna sytuacja. Boże, pomóż mu wyzdrowieć, niech znajdzie lekarstwo. Nie znam dokładnej diagnozy, ale rozumiem, że to bardzo poważne. Jest w trakcie chemioterapii - zdradził Iorgulescu.

Kolejne niepokojące doniesienia przekazał rumuński portal "digisport.ro". W artykule poświęconym jego sprawie ukazano zdjęcia pokazujące wyraźnie wychudzonego Petrescu przechadzającego się po ulicy w okularach przeciwsłonecznych. Były szkoleniowiec Wisły Kraków miał schudnąć około 30 kilogramów.

- Dan robi kroki w kierunku powrotu do zdrowia, jego stan się poprawia. Chce wrócić do treningów, jest na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się na boisku. Jego córki przyjechały do kraju i były przy nim - opowiedział dla "Digisport" Cristi Balaj, z którym Petrescu współpracował podczas pracy w CFR Cluj.

Adrian Siemieniec obejmie zagraniczny klub? Gdzie może trafić "polski Naglesmann"? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Dan Petrescu w 2006 roku został trenerem Wisły Kraków TOMASZ MARKOWSKI /AGENCJA PRZEGLAD SPORTOWY Newspix.pl

Dan Petrescu prowadził Wisłę Kraków w 2006 r. AFP