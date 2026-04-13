Kibice Wisły Kraków od 2022 roku czekają na powrót swojej drużyny na boiska Ekstraklasy. Tamten spadek odbił się szerokim echem w całym kraju, a przy Reymonta momentalnie rozpoczęto starania, by jak najszybciej powrócić do elity. Początki dla 13-krotnego mistrza Polski były jednak bardzo trudne.

Pierwsza próba zakończyła się bolesną porażką 1:4 w półfinale baraży z Puszczą Niepołomice. W kolejnym sezonie "Białej Gwiazdy" nie było nawet w najlepszej szóstce sezonu (dopiero 10. miejsce w tabeli). Ubiegłoroczna batalia również zakończyła się niepowodzeniem - tym razem rywalem nie do przejścia w barażach okazała się Miedź Legnica.

Wszystko wskazuje na to, że w tym sezonie Wisła nie będzie musiała grać w barażach. Drużyna Mariusza Jopa jest zdecydowanym liderem Betclic 1. Ligi, a zgodnie z wyliczeniami Piotra Klimka, ma aż 99,8% szans na powrót do Ekstraklasy.

Kolejne kłopoty Wisły Kraków. Nawrót kontuzji ważnego zawodnika

Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem Wisły. Najprawdopodobniej do końca sezonu na boisku nie zobaczymy już najlepszego strzelca całej ligi Angelo Rodado. Hiszpan wraz ze swoim rodakiem niedzielne spotkanie z Polonią Bytom obserwowali z perspektywy trybun. Potyczka ta zakończyła się remisem 1:1.

Wisła na Górnym Śląsku zgubiła punkty, odsuwając nieco w czasie perspektywę fety z powodu powrotu do Ekstraklasy. Sytuacja w tabeli wciąż jest jednak komfortowa. Trener Jop ma jednak kolejne problemy kadrowe, o czym opowiedział dziennikarzom na konferencji prasowej.

Mowa o Alanie Urydze, który pierwotnie był awizowany do gry od pierwszej minuty. Zmagający się przez wiele miesięcy z bardzo poważnym urazem kolana defensor poczuł dyskomfort na przedmeczowej rozgrzewce, przez co w wyjściowej jedenastce finalnie zastąpił go Mariusz Kutwa.

- Sporo się działo dzisiaj, jeżeli chodzi o to, co było nawet przed meczem i na początku pierwszej połowy. No niestety, nie mogliśmy skorzystać z Alana, który doznał urazu na rozgrzewce i ta sytuacja nie wygląda dobrze. Oczywiście zrobimy jeszcze szersze badania, ale prognozy nie są niestety optymistyczne - wyznał na pomeczowej konferencji prasowej Mariusz Jop.

Po chwili szkoleniowiec krakowskiej Wisły potwierdził, że problem jest z kontuzjowanym wcześniej kolanem. Sytuacja nie wygląda zbyt optymistycznie. - Niestety, jest to kolano, które było już kontuzjowane. Przy jednym ze zwrotów w trakcie rozgrzewki, poczuł ból i trzeba teraz poszerzyć diagnostykę, żebyśmy wiedzieli, co tam dokładnie się stało. Natomiast tak jak mówiłem, nie wygląda to dobrze - dodał Jop cytowany przez "Gazetę Krakowską".

Na sześć kolejek przed końcem sezonu Wisła Kraków jest liderem z przewagą 12 punktów nad trzecim Chrobrym Głogów. W następny weekend "Biała Gwiazda" zagra na wyjeździe z Ruchem Chorzów.

Po kilkunastu minutach kibice gospodarzy byli w szoku. Wisła prowadziła 2:0

Mariusz Jop

Piłkarze Wisły Kraków

Ostre słowa na temat Pietuszewskiego. "Rozszarpałbym go w szatni!". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport