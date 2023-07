Koniec żartów. Prokuratura zajęła się sprawą krewkiego trenera

Sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe, na której terenie znajduje się Arena Lublin, gdzie doszło do ataku na prezesa Tomczyka. Śledczy przez ponad miesiąc analizowali akta, by ostatecznie podjąć decyzję o wszczęciu śledztwa. Postępowanie dotyczy konkretnie dwóch artykułów Kodeksu karnego (art. 157 par. 2 oraz art. 160 par. 1). Za co może grozić nawet do 3 lat więzienia.