Komunikat po awansie Wieczystej. Już oficjalnie, nie ukrywają radości

Sympatycy Wieczystej w maju przeżywali emocjonalny rollercoaster. Zaledwie kilka tygodni temu pojawiły się niepokojące informacje związane z potencjalną rezygnacją wykładającego w ten klub miliony złotych Wojciecha Kwietnia. Właściciel szybko zdementował jednak sensacyjne wieści mówiące o nagłym spotkaniu z piłkarzami. A wspomniani zawodnicy sprawili mu później naprawdę mnóstwo radości.

Wczoraj podopieczni Kazimierza Moskala po pokonaniu Chrobrego Głogów awansowali do grona czołowych osiemnastu drużyn w kraju nad Wisłą. Kilkutysięczna publiczność w Krakowie obejrzała wczoraj łącznie trzy bramki. Fanom, którym nie udało się zdobyć biletu, pozostała transmisja za pośrednictwem TVP Sport. Cieszyła się ona sporym zainteresowaniem. Szczegóły dzisiaj przedstawił publiczny nadawca na stronie "sport.tvp.pl".

Oglądalność baraży lepsza niż rok temu. Prawie pół miliona widzów

"Prawie pół miliona widzów oglądało decydujące o awansie do PKO BP Ekstraklasy starcie Wieczystej Kraków z Chrobrym Głogów. Świetną oglądalność miał też cały sezon Betclic 1 Ligi. Dziękujemy, że byliście z nami!" - napisano już na wstępie. Jak wyglądało to szczegółowo? Przed telewizorami potyczkę oglądało średnio prawie 410 tysięcy osób. Ponad 80 tysięcy widzów zdecydowało się na śledzenie meczu w Internecie.

Oba spotkania świeżo upieczonego beniaminka PKO BP Ekstraklasy miały imponującą oglądalność. Podobne liczby "wykręcił" półfinał z Polonią Warszawa. Rok temu żadne ze spotkań barażowych nawet nie zbliżyło się natomiast do średniej liczby 400 tysięcy widzów. "Bezpośredni mecz o awans do Ekstraklasy na antenie TVP Sport łącznie oglądało 229 219 osób" - poinformowano w czerwcu 2025. Wtedy o przepustkę do elity w finale baraży Wisła Płock grała z Miedzią Legnica.

Doszło więc do sporej poprawy. Na pewno są to dobre informacje dla samej Wieczystej, która cieszy się sporą popularnością w Polsce. Powinna ona wystrzelić w górę jeszcze bardziej po upragnionym awansie.

