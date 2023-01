W zgoła skandalicznych okolicznościach doszło do zakończenia sparingu GKS-u Katowice, przebywającego na zgrupowaniu w Turcji. Rywale z Danii zeszli z boiska przed czasem z powodu - ich zdaniem - fatalnego poziomu sędziowania. To kolejny niecodzienny incydent z udziałem polskiego zespołu w tracie zagranicznych przygotowań do rundy wiosennej.