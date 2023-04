Kłopot Wisły Kraków. Szanse na awans mocno w dół

Sytuacja diametralnie zmieniła się w sobotni wieczór - krakowianie nie udźwignęli presji wyjazdowego spotkania z Ruchem Chorzów , zagrali słabo i przegrali 0:2. W efekcie spadli na trzecie miejsce w tabeli (na ich szczęście przegrała także Termalica Bruk-Bet Nieciecza ), do drugich chorzowian tracą dwa punkty, a do lidera ŁKS-u - osiem.

Matematyczne szanse Wisły na awans zdecydowanie spadły

Tak niekorzystne dla Wisły wyliczenia wynikają nie tylko z sobotniej porażki, ale również z trudnego terminarza. Co prawda w najbliższej kolejce krakowianie w sobotę (godz. 17.30) podejmują ostatnią w tabeli Chojniczankę , ale później czeka ich wyjazd do Łodzi oraz mecz na swoim stadionie z Termaliką .