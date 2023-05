Kibice Wisły Kraków na treningu piłkarzy. Była rozmowa

Trener Wisły: Remis nikogo nie zadowoli

W środę na treningu w Myślenicach pojawiła bardzo liczna grupa kibiców. Nie była to jednak tzw. rozmowa wychowawcza, ale pokaz wsparcia. "Pamiętajcie, czy to się skończy bezpośrednim awansem, będziemy z was dumne. Jak to się skończy barażami, będziemy z wami do końca. Do ostatniej minuty będziemy was wspierać" - mówił przedstawiciel fanów.