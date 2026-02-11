Kibice Wisły Kraków z problemem dotyczącym meczów wyjazdowych borykają się od sierpnia 2023 r. To wtedy w Radłowie pod Tarnowem doszło do bójki kiboli, w której śmierć poniósł jeden z uczestników. Środowisko kibiców o zabójstwo obwiniło pseudokibiców Wisły i w związku z tym rozpoczęto bojkot.

Przez długie miesiące kluby wymyślały różne powody, byle nie wpuszczać kibiców z Krakowa na swój obiekt. W końcu sprawę w swoje ręce wziął Polski Związek Piłki Nożnej i zagroził gospodarzom meczów poważniejszymi konsekwencjami. Ten ruch pomógł, bo fani Wisły zaliczyli kilka oficjalnych wyjazdów.

Kibice Wisły Kraków jadą do Pruszkowa. Ale nie wszyscy

Okazuje się jednak, że temat ciągle budzi jeszcze kontrowersje, a pokazuje to już pierwsze wyjazdowe spotkanie Wisły w rundzie rewanżowej. Krakowianie w niedzielę w Pruszkowie zmierzą się z trzecią w tabeli Pogonią, ale już wcześniej gospodarze zapowiedzieli, że meczu nie będą mogli obejrzeć wszyscy chętni.

Aby uniknąć sytuacji, w których na sektory gospodarzy trafiają kibice drużyny przyjezdnej, na stronie bilety.pogongrodzisk.pl wejściówki na mecz będą mogły zakupić wyłącznie osoby, które w 2025 roku uczestniczyły przynajmniej w jednym meczu Pogoni Grodzisk Mazowiecki (liga lub puchar) - napisała Pogoń w komunikacie.

Kilka dni temu Interia wysłała do klubu z Grodziska Mazowieckiego pytanie, czy w związku z powyższym, na stadion zostanie wpuszczona zorganizowana grupa kibiców gości, ale odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Za to w Wiśle dowiedzieliśmy się, że Pogoń zgłosiła gotowość przyjęcia kibiców gości i w związku z tym Krakowianie wybierają się do Pruszkowa.

Takie rozwiązanie nie spodobało się jednak... części kibiców Pogoni, którzy w mediach społecznościowych poinformowali, że "mecz z Wisłą Kraków odbędzie się bez flag i zorganizowanego dopingu".

Spotkanie Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Wisła Kraków w niedzielę o godz. 14:30 w Pruszkowie. Po 20 kolejkach piłkarze trenera Mariusza Jopa są liderami tabeli i mają 12 punktów przewagi nad trzecią Pogonią.

Kibice Wisły Kraków Beata Zawadzka East News

Angel Rodado Grzegorz Wajda/REPORTER East News

W rundzie wiosennej piłkarze Wisły Kraków liczą na doping swoich kibiców w meczach wyjazdowych Krzysztof Porębski Newspix.pl

