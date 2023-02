Wracając do piłki, a właściwie do zakładu szkoleniowiec założył się z fanami - twierdził, że nie kupią więcej niż pięć tysięcy karnetów. Nie miał racji - ŁKS poinformował że sprzedał ich ponad 5,5 tysiąca. To czwarty wynik w polskiej piłce w tym sezonie - za Widzewem, Lechem i Legią.