Katastrofa Wisły! Trener: Znów muszę to powtórzyć...

To był koszmarny rok w wykonaniu Wisły . Najpierw drużyna spadła z Ekstraklasy, a później stopniowo oddała się od wizji szybkiego awansu . Co prawda na początku rozgrywek krakowianie byli liderami pierwszej ligi, ale później było już tylko gorzej .

- Ten mecz raczej nie mógł się podobać z wielu względów. Na pewno musimy wziąć pod uwagę stan murawy, piłka częściej była w powietrzu niż posyłana dołem. Byliśmy jednak na to przygotowani i i udawało nam się rozbijać ataki Sandecji. Niestety, znów nie ustrzegliśmy się jednego błędu i po nim tracimy bramkę, a co za tym idzie - bezcenne dwa punkty - analizował na gorąco Sobolewski.

Remis sprawił, że Wisła rok zakończyła na 10. miejscu. Tymczasem, jeszcze kilka tygodni temu, celem był bezpośredni awans. Dziś do drugiej pozycji krakowianie tracą jednak 10 punktów, a do lidera ŁKS-u Łódź - 13. Jeszcze niedawno trener Sobolewski wspominał, że chciałby zakończyć rundę przynajmniej na miejscu dającym prawo gry w barażach, czyli na szóstym, ale do tej pozycji krakowianie tracą cztery punkty.