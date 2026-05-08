Kasperczak niespodziewanie ogłasza ws. awansu Wisły. Podjął już decyzję

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Henryk Kasperczak, który zapisał się w historii "Białej Gwiazdy", wciąż mocno wspiera Wisłę Kraków i kibicuje drużynie w najwyraźniej zmierzającej do szczęśliwego finału walce o awans do Ekstraklasy. Przyznaje, że ogląda wszystkie mecze zespołu i na pewno będzie śledził także najbliższe spotkanie z Chrobrym Głogów. Niespodziewanie ze śmiechem ogłasza coś jeszcze.

Henryk Kasperczak na stadionie Wisły Kraków przy ul. Reymonta

Wisła Kraków stoi przed szansą na zapewnienie sobie awansu do Ekstraklasy. Stanie się tak, gdy wygra lub co najmniej zremisuje mecz z Chrobrym Głogów. Byłby to powrót utytułowanego klubu do najwyższej klasy rozgrywkowej po czterech latach gry na zapleczu. "To może być dzień, w którym postawimy 'kropkę nad i', a wtedy nawet matematycznie, czy teoretycznie, nikt nie będzie miał szans odebrać nam tego, co było naszym celem od początku sezonu. Inna sprawa, że przypominam sobie, jak niektórzy mówili już o niemal pewnym awansie po przerwie zimowej, ale w piłce zawsze trzeba mieć dużo pokory" - mówi trener Mariusz Jop w rozmowie z Piotrem Jaworem z Interii Sport.

I dopóki jest jakaś możliwość, to trzeba spokojnie do tego podchodzić
- zaznacza.

Nie zmienia to faktu, że już teraz w wielu wiślackich domach chłodzą się szampany. Jednego z nich do zamrażarki włożył Henryk Kasperczak, wieloletni szkoleniowiec "Białej Gwiazdy", i to z niezapomnianej złotej ery klubu, w której to drużyna wywalczyła dublet: mistrzostwo kraju oraz Puchar Polski (sezon 2002/2003).

Henryk Kasperczyk i jego żona już zdecydowali, że uczczą możliwy do zrealizowania już za chwilę awans Wisły. "Z żoną wypijemy zapewne butelkę szampana. Oby to stało się już w piątek!" - śmieje się, cytowany przez TVP Sport. "Bardzo się będę cieszył, że Wisła znów będzie grała w Ekstraklasie. To ważne dla środowiska, dla kibiców, dla wszystkich, którzy kochają tę Wisłę. Ten klub wart jest tego, by tam grać" - dodaje.

Przy okazji diagnozuje to, co obecnie dzieje się w zespole "Białej Gwiazdy". Zauważa, że absencja kontuzjowanego Angela Rodado jest istotnie bardzo widoczna i że przez to "o bramki jest znacznie trudniej". "Oglądam mecze i widzę, że pewni zawodnicy grają czasami nieco poniżej swoich możliwości. Kuziemka jest młody, raz zagra bardzo dobrze, raz dużo słabiej. Nie ma stabilizacji formy. Ale to zdolni zawodnicy i trzeba na nich liczyć" - opiniuje.

Nie podziela jednak niepokojów o słabszej grze Wisły w rundzie wiosennej. Z jego obserwacji i doświadczenia wynika, że nie jest to absolutnie wyjątek, a wręcz reguła. "Polskie drużyny zawsze na wiosnę grają gorzej niż jesienią. To jest dziwne, ale prawdziwe" - zapewnia.

A przy okazji docenia wsparcie kibiców, którzy - jego zdaniem - mocno przyczynili się do tego, że klub najpewniej już w nowym sezonie zagra w Ekstraklasie. "Ten powrót to także ich zasługa, bo ciągle przychodzą na mecze w bardzo dużej liczbie. Pod tym względem biją wiele klubów Ekstraklasy. Wisła to klub z wielką tradycją, który zawsze grał na wysokim poziomie" - podsumowuje.

Angel Rodado
W Wiśle brakuje Angela Rodado, ale i tak zespół najpewniej wywalczy awans do EkstraklasyGrzegorz WajdaEast News
Wisła Kraków
Wisła KrakówGrzegorz WajdaEast News
Henryk Kasperczak
Henryk KasperczakGABRIEL BOUYSAFP
