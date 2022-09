Karetka na boisku podczas meczu Ruchu Chorzów z Zagłębiem Sosnowiec

Na meczu - jak ostatnio na Ruchu zawsze - były tłumy. W sektorze gości zasiadło około 600 kibiców Zagłębia. Obie strony wymieniały nie zawsze cenzuralne uprzejmości, dla niezorientowanych na pewno zaskakujące było, że fani przekrzykiwali się do kogo należy... Zawiercie. Jak podał spiker mecz oglądał m.in. gubernator... okręgu Tbilisi.

Szybki gol dla Ruchu, Zagłębie nie strzela karnego

Ruch to niespodziewany lider I ligi, na pewno nie mógł jednak lekceważyć Zagłębia, które też ma duże ambicje. Chorzowianie grali dobrze i dość szybko zdobyli bramkę: już w 10. minucie Łukasz Janoszka świetnie zagrał do Tomasza Swędrowskiego. Jego pierwszy strzał bramkarz Michał Gliwa obronił, ale piłka odbiła mu się tak, że dopadł do niej Swędrowski i tym razem bez problemów trafił do bramki.

Zagłębie mogło wyrównać przed przerwą, okoliczności były dramatyczne. W 44. minucie Maciej Sadlok z Mateuszem Ziółkowskim zderzyli się głowami. Obaj padli na murawę. Okazało się, że napastnik Zagłębia stracił przytomność, karetka odwiozła go do szpitala. Sadlok z obandażowaną głową wrócił do gry.

Sędzia podyktował karnego, Sadlok dostał żółtą kartkę, ale Mateusz Rozwandowicz uderzył nad poprzeczką!

Ruch Chorzów utrzymał prowadzenie

Po przerwie zaatakowało Zagłębie - mogło zdobyć gola tuż po przerwie, ale refleks pokazał Jakub Bielecki, który obronił strzał Marcina Masłowskiego. Sosnowiczanie osiągnęli przewagę, z której Ruch nie potrafił się otrząsnąć. Zagłębie atakowało z rozmachem, wydawało się, że gol dla gości jest kwestią czasu.

Ruch utrzymał jednak prowadzenie. Bielecki w bramce jak zwykle nie popełnił żadnego błędu, pomogła mu poprzeczka. Gości dobił Kacper Michalski zaskakującym strzałem pod poprzeczkę.

Ruch Chorzów - Zagłębie Sosnowiec 2-0 (1-0)

Bramka: 1-0 Swędrowski (10.), 2-0 Michalski (89.)

Ruch: Bielecki - Kasolik, Szur, Sadlok Ż - Michalski, Piątek (57. Witek), Swędrowski, Janoszka (57. Moneta), Wójtowicz (90.+1. Szywacz), Kwietniewski (71. Foszmańczyk) - Pląskowski

Zagłębie: Gliwa - Gończy, Jończy Ż, Bodzioch, Ryndak - Rozwandowicz (79. Bryła), Bonecki (45.+6. Masłowski), Banaszewski (79. Szumilas) , Pawłowski - Ziółkowski Ż (46. Borowski), Fabry (46. Sobczak)