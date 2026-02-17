To będą nie tylko derby Krakowa, ale też absolutny mecz na szczycie I ligi. Wisła w rundzie rewanżowej zdobyła cztery punkty w dwóch meczach (wygrana ze Śląskiem Wrocław oraz remis z Pogonią Grodzisk Mazowiecki) i utrzymuje 12-punktową przewagę nad trzecią pozycją, która nie daje bezpośredniego awansu.

Jeszcze lepiej wystartowała Wieczysta, bo wygrała dwa spotkania (ze Zniczem Pruszków oraz Puszczą Niepołomice) i wskoczyła z szóstego miejsca aż na fotel wicelidera. Piłkarze trenera Kazimierza Moskala mają 11 punktów mniej niż wiślacy i jeden więcej niż Pogoń Grodzisk Mazowiecki, Chrobry Głogów i Stal Rzeszów. A to oznacza, że beniaminek sprawę awansu na tym etapie ma już tylko w swoich rękach.

Tymi meczami nie wysłaliśmy żadnego sygnału Wiśle. Po prostu chcieliśmy dobrze zacząć, ale skupiamy się tylko na sobie. Piątkowe spotkanie na pewno będzie inne, a kwestia wyniku jest otwarta. Na pewno wszyscy z ciekawością będą czekać na tą potyczkę - podkreślał po ostatnim meczu trener Moskal.

Sprzedano wszystkie bilety na mecz Wisła - Wieczysta

Do ostatniej chwili nie zamierzali czekać kibice. Ponad tydzień przed meczem sprzedano ponad 20 tys. biletów i było pewne, że to tylko kwestia czasu, kiedy wejściówki rozejdą się całkowicie. Stało się to w poniedziałek wieczorem.

- W sprzedaży zostały ostatnie bilety VIP. Dodatkowo pojedyncze bilety cały czas mogą się pojawiać w związku z możliwością zwalniania miejsc karnetowych - poinformowała Wisła.

Wyprzedane bilety oznaczają, że na stadionie zjawi się ok. 32 tys. widzów i można zakładać, że będzie to najwyższa frekwencja w zbliżającej się kolejce w Polsce, a także jedna z najwyższych w Europie na drugim poziomie rozgrywkowym.

Mecz Wisła Kraków - Wieczysta Kraków w piątek o godz. 20:30.

PJ

Angel Rodado Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Mariusz Jop Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kazimierz Moskal Marcin Golba AFP

Jagiellonia Białystok w drodze po awans. Najlepsze akcje w Lidze Konferencji [WIDEO] Polsat Sport Polsat Sport