Kapitalne osiągnięcie piłkarza Wisły Kraków. Przebił Roberta Lewandowskiego

W pierwszej lidze takiego napastnika nie było od lat. Rodado kolejny sezon systematycznie zdobywa bramki dla Wisły, ale na takie otwarcie obecnych rozgrywek chyba nawet nie liczył. - Jeszcze nigdy nie udało mi się tak dobrze rozpocząć, ale wszystko jeszcze przed nami. Muszę zdobywać tych goli jak więcej - mówi Interii napastnik Wisły Kraków.

Wisła Kraków. Niesamowita skuteczność Angela Rodado

Rodado strzelanie rozpoczął już w pierwszej kolejce, gdy wbił dwie bramki Stali Mielec. W następnym meczu trafił do siatki ŁKS-u, a w kolejnym strzelił dwa gole GKS-owi Tychy. Jedynym meczem Hiszpana bez bramki było spotkanie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, a później zdobył dwa gole ze Zniczem Pruszków, a w niedzielę skompletował hat-tricka w potyczce ze Śląskiem Wrocław. Łącznie w sześciu spotkaniach Rodado strzelił 10 goli, co daje mu kapitalną średnią 1,67 trafienia na mecz.

Dla porównania najlepszy obecnie snajper Ekstraklasy - Tomas Bobcek - strzela średnio 0,83 gola na mecz. Z kolei w poprzednim sezonie najlepszy snajper Ekstraklasy Efthymis Koulouris zdobywał średnio 0,82 gola, z kolei Rodado i Łukasz Zjawiński (najlepsi strzelcy zaplecza) trafiali z częstotliwością 0,68 bramki. Co więcej, nawet gdy Robert Lewandowski rozgrywał swój najlepszy sezon i bił rekord Gerda Mullera w Bundeslidze, trafiał do siatki rzadziej niż obecnie Rodado (1,41 gola na rozegrany mecz).

Liczba bramek Angela w tych sześciu spotkaniach jest imponująca, ale on już kolejny sezon udowadnia, że jest świetnym piłkarzem i życzę mu, żeby grał jeszcze lepiej

- Poza tym, że zdobywa bramki, to jeszcze bardzo mocno pracuje dla zespołu i wiele piłek odbiera wślizgami. Cały czas jest obecny w grze defensywnej i nie jest egoistą, bo gdy trzeba podać, to szuka podania. Nie jest taki, że za wszelką cenę będzie chciał zdobywać bramki, choć potrafi to robić, bo ma świetną finalizację - dodaje szkoleniowiec.

Po spotkaniu ze Śląskiem ponad 30 tys. widzów na stadionie skandowało nazwisko hiszpańskiego piłkarza. Klasę napastnika Wisły doceniali także rywale.

- To klasowy zawodnik, ale także pod względem osobowości, bo miałem okazję chwilę z nim porozmawiać. Nie mogę na niego powiedzieć złego słowa, Wisła powinna się cieszyć, że ma takiego piłkarza. To wielka wartość - przyznaje Serafin Szota, obrońca Śląska, który cztery lata temu grał w Wiśle.

Rodado to jednak nie tylko strzelone bramki, ale też pomoc całej drużynie. Od początku sezonu krakowianie radzą sobie kapitalnie, w sześciu spotkaniach zdobyli komplet punktów i są liderami, już z siedmioma punktami przewagi nad trzecim miejscem.

- Angel to kluczowa postać w naszej drużynie, bo zarówno atakuje, jak i broni. W zespole pełni również ważną funkcję mentalną, bo buduje zawodników i nigdy się nie poddaje. Super jest mieć takiego napastnika - przyznaje Jakub Krzyżanowski, obrońca Wisły.

