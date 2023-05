Kandydat do Ekstraklasy na sprzedaż? Wpłynęła konkretna oferta

Niespokojnie ostatnio w piłkarskim Trójmieście. Lechia Gdańsk z hukiem opuściła Ekstraklasę po 15-letnim w niej pobycie, a konflikt Adama Mandziary z lokalnym środowiskiem wydaje się nie do zażegnania. Arka Gdynia od trzech lat usiłuje bezskutecznie powrócić na najwyższy szczebel rozgrywek. Spadek Żółto-Niebieskich z Ekstraklasy w covidowym sezonie 2019/20 zbiegł się z przejęciem klubu przez rodzinę Kołakowskich. Oficjalnie właścicielem i prezesem jest Michał Kołakowski , ale wiele do powiedzenia a jego ojciec Jarosław - od lat prężnie działający manager piłkarski, właściciel agencji KFM.

Piłka nożna jest bardzo wymierną dziedziną życia - o sytuacji danego klubu decyduje pozycja w tabeli. W dwóch poprzednich sezonach Arka Gdynia poczynała sobie lepiej niż w obecnym. Zarówno w 2021 r. jak i rok później arkowcy przystępowali do baraży z trzeciego miejsca, za każdym razem potykając się na pierwszej przeszkodzie - odpowiednio z ŁKS i Chrobrym Głogów . Dziś Arka znajduje się poza strefą barażową, a jutro czeka ją "mecz o wszystko". Rywalem będzie wyżej wymieniony Łódzki Klub Sportowy , lider rozgrywek który tym meczem może przypieczętować powrót do Ekstraklasy.

Arka Gdynia zmieni właściciela?

- 1 maja złożyłem bardzo konkretną i formalną propozycję zakupu akcji i dofinansowania Arki w celu spłaty udzielonych przez nich pożyczek. (...) Temat został zainicjowany przez Jarosława Kołakowskiego, który pytał wprost, czy jestem zainteresowany odkupieniem całego pakietu. Kolejne rozmowy były raczej z mojej inicjatywy. Uważam, że zaoferowałem panom Kołakowskim bardzo korzystne warunki finansowe, w zasadzie porównywalne z kwotami, o których mówi i pisze się w odniesieniu do klubów ekstraklasowych, będących aktualnie w procesie poszukiwania inwestora. Podczas ostatniej rozmowy usłyszałem jednak, że wrócimy do tematu po awansie do Ekstraklasy - mówi Marcin Gruchała na łamach Trójmiasto.pl.