Jeden to za mało. Wisła ściągnęła drugiego Rodado. Oficjalnie

Wisła Kraków zanotowała kosmiczny start nowego sezonu. W sześciu meczach zespół prowadzony przez Mariusza Jopa zdobył 28 bramek. "Biała Gwiazda" rozbijała kolejno Stal Mielec, ŁKS Łódź, GKS Tychy, Pogoń Grodzisk Mazowiecki i Znicz Pruszków. W ostatnią niedzielą zniszczyła Śląsk Wrocław 5:0.

Hat-tricka w tym spotkaniu ustrzelił Angel Rodado. W Krakowie Hiszpan powoli zaczyna mieć status legendy. Nic dziwnego. 28-latek haruje zarówno w ofensywie, jak i defensywie. To zdecydowanie najważniejszy piłkarz w całym zespole. Statystyki? Dziesięć goli w sześciu meczach I ligi. Istny kosmos.

To nie żart. Wisła Kraków ma drugiego Rodadno. Oficjalnie

Niebawem po boiskach zaplecza Ekstraklasy biegał będzie... drugi Rodado. Nie Angel, a Adrian, czyli młodszy brat gwiazdora Wisły. We wtorek 13-krotni mistrzowie Polski oficjalnie ogłosili transfer.

Ostatnim klubem Adriana Rodado było hiszpańskie UD Collerense. 1 września Hiszpan skończy 24 lata. Podobnie jak brat, również występuje na pozycji środkowego napastnika.

- Ten klub jest tak piękny jak to miasto. Mój brat mówił mi, że od razu poczuję się tutaj jak w domu, miał rację. Teraz czuję wyłącznie ekscytację. Naprawdę, nie pamiętam, kiedy ostatni raz coś sprawiło mi taką radość. No i oczywiście jest jeszcze kwestia rodziny - ich wsparcie i sam fakt, że są tu ze mną, sprawiają, że od razu łatwiej uwierzyć w siebie! - powiedział nowy piłkarz Wisły, cytowany przez klubową stronę internetową.

Adrian Rodado występował w drugiej drużynie Wisły Kraków w trakcie przygotowań do obecnego sezonu. Rozegrał dwa mecze towarzyskie, zdobył w nich jedną bramkę. Podpisał umowę obowiązującą do 30 czerwca przyszłego roku.

W najbliższy piątek ekipa Jopa w ósmej kolejce I ligi zmierzy się z Miedzią Legnica na wyjeździe. Obecnie krakowianie z osiemnastoma punktami są liderami tabeli. Druga Wieczysta do tej pory zebrała cztery oczka mniej.

Piłkarze Wisły Kraków Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Mariusz Jop Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Angel Baena (na pierwszym planie) i Angel Rodado - hiszpańskie filary Wisły Kraków AFP