Wisła Kraków wrzuciła bieg, na którym grała w rundzie jesiennej. Po pół roku bez wyjazdowej wygranej, w końcu pokonała Stal Rzeszów, następnie zapewniła sobie awans zwycięstwem z Chrobrym Głogów, a w piątkowy wieczór udowodniła, że nie zamierza odpuszczać końcówki sezonu i w Warszawie pokonała Polonię 1:0.

Trzy zwycięstwa z rzędu wiślakom w tej rundzie jeszcze się nie przytrafiły, a teraz nie dość, że drużyna zaczyna regularnie punktować, to jeszcze robi to w stylu, jakiego nie powstydziłyby się kluby Ekstraklasy.

Odzwierciedleniem dobrej gry w ostatnich spotkaniach jest tzw. tabela rundy wiosennej. Dwa tygodnie temu Krakowianie znajdowali się w niej mniej więcej w połowie stawki, a dziś zajmują czwarte miejsce (25 punktów za sześć zwycięstw, siedem remisów i porażkę), choć należy pamiętać, że większość zespołów ma do rozegrania jedno spotkanie więcej.

Seria zwycięstw daje oddech trenerowi Mariuszowi Jopowi. W trakcie rundy pojawiały się bowiem głosy, że jego drużyna gra poniżej oczekiwań, i że z taką dyspozycją trudno będzie się jej utrzymać w Ekstraklasie. W mediach pojawiły się również spekulacje, że szefostwo Wisły poszukuje zastępcy dla Jopa.

Wisła Kraków. Co z nowym kontraktem trenera Mariusza Jopa?

Temat podsyca także fakt, że szkoleniowiec ma z Wisłą umowę tylko do 30 czerwca 2026 r.

Jeśli chodzi o mój kontrakt, to nic nie zmieniło się w stosunku do tego, co było po ostatnim spotkaniu

Tymczasem Wisłę w tym sezonie czeka jeszcze jedna potyczka - w kolejną niedzielę (24 maja) zmierzy się na swoim boisku z Pogonią Siedlce.

PJ

Mariusz Jop

Jarosław Królewski

Jarosław Królewski

