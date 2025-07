Jarosław Królewski: Z byłym prezesem Liverpoolu chcemy zrobić w Wiśle wielkie rzeczy

W niedzielę wieczorem Polskę obiegła informacja - 5 proc. akcji Wisły Kraków przejął Peter Moore, były prezes Liverpoolu będący jednym z twórców ostatniej złotej dekady tego klubu. W czasie swojej pracy osiągnął rekordowe wyniki finansowe, wygrał Ligę Mistrzów. Amerykanin zaangażowany był w mnóstwo innych projektów - od wymyślenia FIFA Ultimate Team, przez współtworzenie platform Dreamcast i Xbox. Globalnie patrząc, nie ma przesady w twierdzeniu, że to najbardziej znany człowiek, który związał się z polskim klubem. Z Jarosławem Królewskim rozmawiamy na czym dokładnie polegać ma ta współpraca.

Przemysław Langier (Interia Sport): Taki generalny przekaz po tym, jak Peter Moore pojawił się w Wiśle, mówi o przeniesieniu klubu w inne realia. Na czym to dokładnie ma polegać?

Jarosław Królewski (prezes Wisły Kraków, większościowy udziałowiec klubu): Mamy określonych kilka strategicznych pól zidentyfikowanych na najbliższe lata. Są twardo zdefiniowane w naszych umowach. Zaprezentowałem to wczoraj na grupie Socios, by mniej więcej pokazać, w którą stronę będziemy iść. Jedną z kwestii jest samowystarczalność Wisły Kraków, jeśli chodzi o finanse, więc musimy pracować nad tym, by zdobyć nowych sponsorów globalnych, nad pozyskaniem inwestorów, nad zmienieniem tego, jak wygląda struktura przychodów. Mamy też określone pole współpracy przy codziennych działaniach, bo jednak doświadczenie zdobyte w Liverpoolu w przypadku Petera jest bezcenne - czyli jak ma wyglądać na przykład marketing. Jest też pomysł na warstwę technologiczną i sportową, na globalne partnerstwo zagraniczne. Będzie się działo. Dajemy sobie rok na pierwsze rezultaty, choć chcemy, by były widoczne jak najszybciej. Dla nas najważniejsze jest to, że Peter przychodzi z konkretnymi pomysłami.

Jakieś konkretne?

Nie mogę zdradzić wszystkiego. Umówiłem się z nim, że będziemy pokazywać konkretne rzeczy krok po kroku, bez zapowiadania. Mam nadzieję, że kibice sami będą widzieć, że zmiany następują. Peter to człowiek z ogromną wiedzą. Świadczą o tym kwestie poruszane przez niego - jak zorganizowane są skyboxy, czy jakie przychody czerpiemy z poszczególnych elementów dnia meczowego.

To brzmi jak doradztwo. Taka w tym wszystkim będzie rola Petera Moore'a? Będzie miał biuro w Krakowie?

Idea tej współpracy jest głębsza. Mnie zależało od samego początku, by Peter czuł, że rozwija coś swojego. Jego decyzja, że chce mieć w swoim życiorysie Wisłę Kraków, jako po części swój klub, to dla nas wielka sprawa. Tak samo dla polskiej piłki nożnej. Natomiast w tym wszystkim będą też kwestie doradcze w kontekście wszystkiego - sponsorów, piłkarzy, infrastruktury, stadionu, miasta. Na bieżąco o tym rozmawiamy. Ale to coś więcej, bo przecież on jest dziś akcjonariuszem. W biurze w Krakowie nie będzie siedział, bo to zbędne. Człowiek, który siedzi w biurze, nudzi się i nic nie robi - tak nie wygląda budowanie globalnego biznesu. Chociaż myślę, że niedługo przyleci i odbędzie większe spotkanie w Krakowie.

Celem Petera Moore'a - jak rozumiem - ma być zwiększenie przychodów.

Celem jest zrobienie z Wisły samowystarczalnej organizacji, czyli to, co zrobił w Liverpoolu czy Wrexham. Kilkukrotne zwiększenie wartości klubu i doprowadzenie do sytuacji, w której będzie on widoczny na mapie Europy, nie tylko Polski.

Peter Moore legitymizuje Wisłę Kraków

Pięć procent akcji, które obecnie posiada Moore, to akcje, które zakupił, czy zostały mu przekazane?

Obiecaliśmy sobie, że nie będziemy mówić o szczegółach tej transakcji, bo to nie jest najistotniejsze. Myślę, że każda osoba, która jest dość inteligentna, policzy sobie, jaka jest wartość nominalna akcji Wisły Kraków. To nie jest najważniejszy temat w tym momencie. Dla nas ważniejsze jest nie to, z czym Peter przychodzi w kontekście finansów, a to, by pomógł zbudować coś pięknego. Historia Wrexham, klubu wycenianego na 0,5 mld funtów, pokazuje, że mając umysł, znajomości i koneksje, można zrobić wielkie rzeczy. Petera stać, by samodzielnie dźwignąć Wisłę Kraków z dnia na dzień, ale nie to jest celem na dziś. Cel jest dużo ambitniejszy.

Idealnie pasuje tu pytanie, które ktoś podesłał mi na Twitterze. Ile tematów inwestorskich jest w grze, dla których finalizacji Peter Moore może być katalizatorem?

Nie ma co ukrywać, że prowadzimy bardzo dużo dyskusji w tym temacie, choć takich w miarę konkretnych, czyli takich, w których wymieniamy się dokumentami, są może dwie. Ale cały czas jest daleko od finalizacji. Tylko, żeby była jasność - moim celem nie jest używanie Petera jako przynęty.

Może sam sobie taki cel stawia?

Myślę, że ma o wiele ciekawsze zajęcia. Poza tym nawet, gdyby miało to być celem, to mówienie dziś o inwestorach nie miałoby najlepszego timingu. Przecież my mamy coś do zbudowania. Mamy też swoje rozmowy sponsorskie. Wiele tematów się teraz dzieje, a osoba Petera to wszystko legitymizuje. On pomoże nam w wielu sprawach - tak po prostu.

Załóżmy, że w tej sekundzie Peter Moore myśli o Wiśle Kraków i tego, co należy zrobić. Jakie konkretnie mogą to być myśli?

Rozmawialiśmy dosłownie godzinę temu o meczu ze Slovanem. Konkretnie o kolekcji na Slovana i tego, jak ten mecz opakować.

Moje pytanie było szersze - o czym myśli w kontekście Wisły Kraków i uczynienia z niej jeszcze większego klubu, niż jest.

Moim zdaniem Wisła jest dla niego po prostu wyzwaniem intelektualnym na zasadzie: co zrobić, by odnieść z nią sukces jak w innych branżach? Jestem dumny z tego, że przez ostatnie dwa-trzy lata nie pozabijaliśmy wielu różnych inicjatyw Wisły Kraków, które były kluczowe, by on w nią wszedł. Gdyby Wisła była klubem mówiącym wyłącznie o komercji i sporcie, Peter Moore nie czułby sensu swojego działania tutaj.

Jak obecnie wygląda akcjonariat Wisły Kraków?

Wcześniej wspomniał pan o roku, który sobie dajecie. Po roku kibice będą potrafili wskazać palcem na konkretne rzeczy i powiedzieć: ale to Peter Moore ogarnął?

Tak, choć pamiętajmy, że Wisła też ma swoje plany na rozwój. Peter to rozumie. Jednocześnie mogę zdradzić przy okazji, że ja wciąż pozostaję głównym akcjonariuszem, czyli wciąż mam powyżej 50 proc. udziałów. Czyli nie do końca chyba jest tak, jak słyszałem w przeszłości, że z tym Jarosławem nikt poważny nie chce rozmawiać.

Ja jeszcze dziś sprawdzałem zakładkę "akcjonariat" na stronie Wisły i tam Petera Moore'a jeszcze nie ma. Więc spytam u źródła: jak się w tej chwili rozkładają akcje? Gdzie jest te 5 proc. nowego udziałowca?

To bardzo podobna praktyka, jak przy robieniu podniesienia kapitału, gdy przychodzi ktoś z zewnątrz i obejmuje dodatkowo wyemitowane akcje. Z delikatną różnicą, bo w naszym przypadku to "rozwodnienie" akcji dotyczy trzech głównych akcjonariuszy, czyli mnie (dotąd 53,69 proc.), Kuby (Błaszczykowskiego, dotąd 15,3 proc.) i Adama (Łanoszki, dotąd 15,29 proc.) - zatem w proporcji z moich akcji "zejdzie" najwięcej. Co powiedzmy jest dowodem, że myślę o Wiśle bardzo pozytywnie i nie trzymam się sztywno swojej struktury akcyjnej.

W tym wypadku nie doszło do podniesienia kapitału, tak?

Nie doszło.

Wśród wszystkich projektów, w które zaangażowany jest Moore, starczy mu czasu na Wisłę?

Peter wybiera sobie projekty ambitne, natomiast wśród piłkarskich - według mojej wiedzy - akcje ma tylko w Wiśle i klubie Santa Barbara w USA, więc to może być jego główny focus.

Peter Moore i Jarosław Królewski (fot. X/JaroKrolewski) internet materiały prasowe

Finanse Wisły Kraków

Mówił pan niedawno, że Wisła sobie finansowo poradzi - jak zawsze. Natomiast, co innego jest poradzić sobie "jak zawsze", a co innego iść w górę. Są w ogóle widoki, że finanse pozwolą Wiśle iść w górę, a nie będzie po prostu trwała?

Gdy obejmowałem Wisłę w listopadzie 2022, w głowie miałem dwie opcje: czy postawić na twarde redukcje i na chęć oszczędzenie paru milionów dolarów w ciągu dwóch-trzech lat, czy jednak starać się marzyć o Wiśle, jako o klubie, który zarabia więcej, bo często ograniczenie kosztów ogranicza też przychody. Podjęliśmy decyzję, że chcemy być ambitni - dokładamy rezerwy, nie likwidujemy sekcji, nie robimy drastycznych ruchów, bo wierzymy w ten projekt długoterminowo - jako klub top 3 w Polsce. Gdybyśmy zaczęli robić krok wstecz, byłby to negatywny sygnał dla inwestorów w momencie, gdy delta zadłużenia nie jest dla Wisły dealbreakerem. Oczywiście mamy swoje problemy i płynnościowo one będą na teraz występować, ale dziś śpię spokojnie, że nic Wisły nie wywróci w przeciągu kilku miesięcy. Patrzymy wyłącznie do przodu i wbrew pozorom Wisła osiągnęła przychody, które są wybitne, jeśli chodzi o 1. ligę.

Ale koszty są większe niż przychody.

Oczywiście, że są, natomiast kibice, którzy rozumieją finanse wiedzą, że jeśli wartość zobowiązań długoterminowych przekracza jakieś wskaźniki wprowadzane przez UEFA na poziomie 60, 70, 80 proc., to z dnia na dzień można taki klub doprowadzić do bankructwa. W Wiśle to jest od 30 do 35 proc. w zależności, jak liczymy. Naszym celem na ten rok nie jest wyłącznie zasypanie dziur, tylko podjęcie rozmów ze sponsorami, partnerami, organizacjami, by zrobić coś dużego. Podkreślę - chcemy przyciągnąć coś bardzo dużego - i dlatego rozmawiamy ze sponsorami nie tylko z Polski, ale też z zagranicy. Nasze problemy płynnościowe nie znikną z dnia na dzień, choć ten rok da nam wskazówkę, co dalej. Przy czym zaznaczę, że bardzo dużo się teraz dzieje i być może okaże się, że w sierpniu zdarzy się sponsor lub inwestor, który już teraz będzie chciał dołączyć. Dynamika będzie bardzo duża.

Zastanawiam się, na ile chęć zrobienia czegoś dużego w Wiśle to coś realnego, bo mam wrażenie, że takie same słowa mogłyby paść w wywiadzie dwa-trzy lata temu, a Wisła wciąż jest finansowo w takim miejscu, w jakim jest. Jak zajrzałem do sprawozdania finansowego, to strata od 2017 wynosi 26 mln zł.

To nie są tak proste sprawy, jak się wydaje. Może jestem nierozsądnym marzycielem, ale naprawdę nie uważam, że ambicja klubu z taką historią, jak Wisła Kraków, powinna sięgać 3-4 mln dolarów rocznie. Moją ambicją było ściągnąć do klubu kogoś takiego jak Peter Moore i mam kolejną, która nie tyczy się 3-4 mln dolarów. Może to infantylne i życzeniowe, ale mam siłę, by zrobić następny krok i go zrobię. Wisła wbrew pozorom ma taką strukturę długów, która jest przerzucona na właścicieli, i będąc po męsku szczerym, ja za to odpowiadam. Nie uważam, że czymś nienormalnym jest, że w ciągu kilku lat bycia w klubie, akcjonariusze ponieśli dwadzieścia kilka milionów inwestycji, by coś zbudować. Ja uważam, że mamy dobrą drogę przed sobą i jesteśmy dużo stabilniejszym klubem niż się wydaje. To, że Peter dał wiarę temu, co robiliśmy przez ostatnie lata, jest stemplem, który cenię dużo bardziej niż zdanie ludzi, którzy z zewnątrz te rzeczy opisują. Nie czuję większego dyskomfortu słuchając tych opinii, nawet jeśli czuję jakiś dyskomfort dotyczący płynności, bo ja Wisłę widzę długoterminowo. Będzie mi się czasem za to dostawać, ale takich akcji, jak z Peterem, mam w głowie jeszcze wiele.

Nie dziwię się długoterminowemu myśleniu, ale zastanawiam się, czy brak krótkoterminowego nie ciągnie Wisły sportowo w dół.

Kibice różnie mogą oceniać naszą działalność, zwłaszcza, gdy nie ma awansu do Ekstraklasy, ale uważam, że mamy dużą konsekwencję i dyscyplinę. Rozwijamy się w wielu tematach - zarówno, jeśli chodzi o dział sportowy, jak i data science. Stajemy się lepszym klubem. Cele krótkoterminowe są ważne, na czele ze wspomnianym awansem, który jest sprawą trudną w tej specyficznej lidze, natomiast Wisła będzie podążać swoją drogą. Mamy swoje pomysły na jej rozwój na różnych poziomach.

Brak awansu to brak 30-40 mln zł

Jak dużym dramatem finansowym jest dla Wisły brak awansu w tym sezonie?

Prawa telewizyjne, wpływy ze sponsorów, z biletów - to dla nas, w zależności, jak policzymy, od 12 do 17 mln zł przychodów mniej. Do tego minęły trzy dni od przegranego barażu, i - abstrahując, że pieniądze są w tym przypadku mało istotne - dowiadujemy się, że naszego partnera spotkała tragedia i "odpływa" nam kolejne 5 mln dolarów. Czyli parę dni kosztowało nas około 30-40 mln zł. Zamiast tego mamy zero i trzeba wymyślać świat na nowo.

Czyli dramat.

Spłycając do cyferek - tak można nazwać brak wpływu na poziomie 30-40 mln zł.

Jakie kwoty Wisła ma do zapłacenia, jeśli chodzi o najbardziej palące kwestie?

Dług zewnętrzny, który musimy zrealizować, jest na poziomie 33-34 mln zł.

A do spłaty w ciągu - powiedzmy - roku?

Trudno określić. Na pewno nie wspomniane 33-34 mln zł. Natomiast mogę powiedzieć, że budżet na poprzedni sezon skroiliśmy w ten sposób, że gdyby nie ta sprawa, o której się dowiedzieliśmy w środku rozgrywek i musieliśmy zapłacić do UEFA prawie 1 mln euro, byłby idealnie wymierzony. Teraz pracujemy, by sezon zacząć w sposób "wyczyszczony" względem piłkarzy i innych istotnych spraw.

Stadionu?

Tu gra jest bardziej zaawansowana, bo nie tyczy się wyłącznie spłaty jako takiej, tylko tego, że jako Wisła czujemy, że nie otrzymaliśmy w zamian wystarczająco dużo. Mówiąc wprost: to jest problem wygenerowany przez nas instrumentalnie, by podnieść rangę rozmów. Wisła czuje, że coś w naszej współpracy w kwestii stadionu nie działa.

Stawianie miasta przed faktem dokonanym podziała na waszą korzyść?

Dla nas jest kluczowe to, że Wisła ma non stop zwiększany czynsz, a stadion jest, jaki jest. Nie otrzymujemy żadnych dodatkowych świadczeń. Na czas remontu mieliśmy ograniczone możliwości na parę milionów zł. Nie możemy - jako Wisła Kraków, będąca największym klubem w tej części Polski - przejść obok tego bez dyskusji.

Pojawiła się kwota 2,5 mln zł, które zalegacie miastu.

Żeby była jasność - taka realna kwota do spłaty, przy tych kwestiach, które powinny nam przysługiwać, jest bliższa 1 mln zł. Gdybyśmy mieli dziś patrzeć na współpracę z miastem w tym zakresie, że wygenerowaliśmy dodatkowe mecze w Europie i dziesięć kolejnych meczów Szachtara, to będzie prawie 2,5 mln - jak nie więcej - przychodu dla miasta. Nawet, gdybyśmy byli akwizytorem, to powinniśmy coś z tego mieć. Nie można do Wisły podchodzić z podejściem takim, że my walczymy o każdą złotówkę, a ze strony miasta nie ma symetryczności. Nam przestaje się taka polityka podobać, choć podkreślę - to nie ma nic wspólnego z czymś personalnym do pana prezydenta miasta, czy dyrektora ZIS-u. To ogólny problem Krakowa, w jaki sposób jest tu budowany sport.

Ile warci są piłkarze Wisły

Ile wiadomości o zainteresowaniu Angelem Rodadu ze strony Widzewa odebrał pan w trakcie tego wywiadu?

Cały czas ktoś mnie podłącza na Twitterze pod ten temat. W tym tygodniu spotykam się z agentem Angela, z którym mam bardzo dobre stosunki - zresztą tak samo, jak z Angelem. Będziemy analizować oferty, by wybrać najlepszą drogę. Kończy się już moment na decyzję. Nie powinniśmy jej przeciągać i moim życzeniem byłoby w ciągu 7-10 dni wiedzieć, co dalej robimy. Tak na 100 proc.

Ku jakiemu rozwiązaniu skłania się Rodado?

Nie wiem, choć spodziewam się, że w głowie kłębią mu się różne myśli. Z jednej strony kocha Wisłę i traktuje ją jako klub wyjątkowy. Z drugiej ma możliwość awansu sportowego. Nam pozostanie wspierać go w decyzji, natomiast jako Wisła Kraków walczymy o swojego zawodnika i walczyć będziemy do ostatniego dnia.

Ile musiałby Widzew zaproponować, by Wisła dała zielone światło?

Nie chcę odpowiadać. Myślę, że jesteśmy w stanie z właścicielem Widzewa dojść do porozumienia, jeśli całość transakcji będzie się spinać - także jeśli chodzi o ambicje Angela.

Pojawiają się też informacje o zainteresowaniu Kacprem Dudą. W jakich realiach finansowych w tym przypadku się kręcimy?

Nie wydaje mi, że istnieje polski klub, który mógłby zapłacić za Kacpra takie pieniądze, jakie chcemy. Jest piłkarzem, na którego chcemy stawiać w nowym sezonie i bardzo trudno będzie go od nas zabrać.

Będziecie mieć kadrę jakościowo lepszą niż w poprzednim sezonie? Taką samą? Gorszą? Co wynika z rozmów ze sztabem?

Staramy się, by kadra była węższa, ale lepsza jakościowo. Pod taką myśl staraliśmy się ściągać zawodników. Pracujemy jeszcze nad następnymi transferami - może dwoma, może trzema.

Są jakieś decyzje personalne, których pan żałuje z perspektywy czasu? Że trzeba było zrobić inaczej?

Takim momentem było odejście Aschrafa (El Mahdioui - przyp. red.). Wiele osób mówiło, że Wisła go ot tak sprzedała. My nie chcieliśmy go sprzedawać, za żadną kwotę. Osobiście do niego dzwoniłem i przekonywałem, jak jest dla nas ważny. Próbowaliśmy z każdej możliwej strony, natomiast on miał swoje rodzinne kwestie związane także z religią w danym kraju.

Bojkot kibiców Wisły Kraków. Co dalej?

To na koniec - co z bojkotem? Będzie obowiązywał w kolejnym sezonie?

Bardzo trudna kwestia, nie wiem, jak odpowiedzieć. Stal Mielec już wydała komunikat, że nas nie wpuści. PZPN musi reagować twardo, jeśli chodzi o kary. My wyczerpaliśmy prawne możliwości, by cokolwiek zrobić. Składamy wnioski, ale każdy wniosek kosztuje 5 tys. Ileż można trwać w tej legislacyjnej pułapce.

Wisła rozważa niepojechanie na jakiś mecz? Albo grę juniorami w ramach protestu?

Różne myśli chodzą po głowie, ale ostatecznie wszystko jest kwestią pieniędzy. Są kary związane ze sponsorami, z ligą, z punktami mogącymi przełożyć się na awans. Łatwo napisać coś na Twitterze, a później się okaże, że rzeczywistość swoje.

