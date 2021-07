IPLA (od 1 września br. Polsat Box Go) pokaże 309 spotkań w sezonie, w tym mecze emitowane na kanałach Polsatu Sport. Produkcja sygnału ze wszystkich spotkań odbywać się będzie przy wykorzystaniu wielu kamer, co podniesie jakość transmisji i umożliwi wdrożenie systemu VAR. Komentarz meczowy zapewnią dziennikarze i eksperci Polsatu Sport, między innymi Bożydar Iwanow, Marcin Feddek czy Tomasz Łapiński.

W trakcie pierwszych kolejek nowego sezonu użytkownicy serwisu IPLA (od 1 września br. Polsat Box Go) w Polsce będą mogli wykupić dostęp do każdego pojedynczego spotkania w cenie 10 zł. Od września dla polskich kibiców transmisje z meczów Fortuna 1 Ligi będą oferowane w modelu subskrypcyjnym, w jednym pakiecie. Kibice mieszkający za granicą już teraz mogą zarówno wykupić dostęp do pojedynczych meczów, jak i skorzystać z pakietu zapewniającego transmisje ze wszystkich rozgrywanych spotkań.

Dostęp do rozgrywek będzie możliwy multiplatformowo - na komputerach, w Smart TV, na urządzeniach mobilnych i wybranych dekoderach. W każdej chwili będzie można zatem cieszyć się meczami, niezależnie od tego, gdzie się jest.

- Chcemy, aby widzowie Grupy Polsat Plus mogli oglądać piłkarskie gwiazdy pokroju Roberta Lewandowskiego czy Cristiano Ronaldo, rywalizujących w Lidze Mistrzów UEFA, jak również utożsamiać się ze swoimi lokalnymi bohaterami, występującymi w Fortuna 1 Lidze. Najbardziej różnorodną ofertę wśród kanałów sportowych i serwisów online rozumiemy bowiem jako mnogość transmitowanych dyscyplin, połączenie tego, co międzynarodowe i polskie oraz dostępność rozgrywek na każdym urządzeniu, które wybierze widz - mówi Piotr Pykel, wicedyrektor ds. Sportu w Telewizji Polsat.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozpoczęcia nowego etapu współpracy z IPLĄ. To ważny krok w stronę popularyzacji naszych rozgrywek. Co istotne, część środków ze sprzedaży dostępów do transmisji zasili budżety klubów Fortuna 1 Ligi. Dziękuję całej Grupie Polsat Plus oraz Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej za zaangażowanie w projekt, który jest dla nas kluczowy z punktu widzenia rozwoju Fortuna 1 Ligi - mówi Marcin Janicki, prezes Pierwszej Ligi Piłkarskiej.

Zawarte porozumienie rozszerza współpracę pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Nożnej i Pierwszą Ligą Piłkarską a Grupą Polsat Plus. W ubiegłym roku przedłużony został kontrakt telewizyjny, na mocy którego Telewizja Polsat przez trzy kolejne lata (do sezonu 2023/24) pozostanie oficjalnym nadawcą spotkań Fortuna 1 Ligi i pokaże co najmniej 105 meczów w każdym sezonie na kanałach Polsatu Sport.

Sygnał meczowy produkować będzie Telewizja Polsat we współpracy z Fortuna 1 Ligą.

