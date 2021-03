I liga. Trener GKS Tychy Artur Derbin: Faworyci są tylko na papierze

„Faworyci są tylko na papierze. Możliwe, że przed niedzielnym meczem u siebie z grającym o utrzymanie Zagłębiem Sosnowiec my jesteśmy w tej roli. Liczę, że się w niej dobrze odnajdziemy” – powiedział trener I-ligowych piłkarzy GKS Tychy Artur Derbin.

Tyszanie zaczęli ten rok od dwóch wyjazdowych wygranych z ŁKS Łódź 3:0 i Stomilem Olsztyn 2-1.

"Pewnie można by powiedzieć - zagrajcie to panowie jeszcze raz, bo życzylibyśmy sobie wszyscy takich spotkań i wyników. Natomiast budowanie drużyny, potwierdzanie jej walorów jest procesem. Przy analizie ostatniego meczu widzieliśmy, ile jeszcze jest do poprawy. Oczywiście wyniki są kluczowe, ale chcemy cały czas doskonalić nasz sposób grania" - stwierdził szkoleniowiec podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Sosnowiczanie w minioną sobotę zremisowali u siebie z liderem tabeli Bruk-Betem Termalicą Nieciecza 1-1, tracąc gola w ostatniej akcji doliczonego czasu.

"Nie tylko sam wynik tego spotkania mówi o tym, że czeka nas trudna przeprawa. Zagłębie na tle głównego kandydata do awansu naprawdę zaprezentowało się bardzo korzystnie. Postawiło na nowe ustawienie taktyczne, dające dużo opcji w ataku, stworzyło kilka dogodnych sytuacji. Mecz równie dobrze mógł się skończyć zwycięstwem zespołu z Sosnowca" - komplementował rywala Derbin, w przeszłości piłkarz i trener Zagłębia.

W rundzie jesiennej GKS przegrał z lokalnym przeciwnikiem na wyjeździe 0-3.

"Teraz będzie rewanż. Ta porażka dała nam wiele dobrego. Nie zagraliśmy wtedy źle, ale przegraliśmy wysoko. Wyciągnęliśmy z tego meczu naprawdę wiele konkretnych wniosków, po nim zaczęło się wiele dobrego dziać, jeśli chodzi o nasze funkcjonowanie na boisku" - ocenił trener.

Przed niedzielnym meczem GKS zajmuje czwarte miejsce w tabeli, a Zagłębie przedostatnie, siedemnaste.

W tym spotkaniu gospodarze zagrają po raz pierwszy wspierani przez nowego sponsora głównego - zakłady bukmacherskie Superbet.

Autor: Piotr Girczys