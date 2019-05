Były reprezentant Polski po raz pierwszy zagra w klubie z ojczystego kraju? Sebastian Boenisch stawił się na testach medycznych w Podbeskidziu Bielsko-Biała.

Informację o możliwym powrocie Boenischa do gry w piłkę podał "Przegląd Sportowy". Jeśli 32-letni obrońca pomyślnie przejdzie badania, powinien podpisać kontrakt z szóstym klubem ostatniego sezonu I ligi.

Dla Boenischa byłby to pierwszy polski klub w karierze. Urodzony w Gliwicach piłkarz dorastał w Niemczech, ma dwa paszporty. Umowa z Podbeskidziem to dla niego szansa na powrót do profesjonalnego sportu.

Ostatnio były reprezentant Polski znalazł się na sportowym zakręcie. Choć rozegrał 124 spotkania w Bundeslidze w barwach Schalke 04 Gelsenkirchen, Werderu Brema i Bayeru Leverkusen, od lata 2017 r. nie może znaleźć nowego pracodawcy. Jego ostatnim klubem było drugoligowe TSV 1860 Monachium. W tym roku gościnnie trenował z drużynami z Austrii - Austrią Wiedeń i drugoligowym Floridsdorfer AC.

Boenisch ma na koncie 14 meczów w reprezentacji Polski. Selekcjoner Franciszek Smuda włączył go do kadry na mistrzostwa Europy w 2012 r., gdzie wychowany w Niemczech piłkarz był podstawowym lewym obrońcą. Po raz ostatni wystąpił w kadrze jesienią 2014 r., w spotkaniu eliminacji mistrzostw świata z San Marino.

