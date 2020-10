Górnik Łęczna poinformował, że zaległy mecz 8. kolejki I ligi z Puszczą Niepołomice został odwołany. W zespole z Małopolski potwierdzono przypadki zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Mecz Puszczy Niepołomice z Górnikiem Łęczna miał odbyć się 30 października o 14.00. Wcześniej został już dwa razy odwołany.



Spotkanie przełożono z 9 na 21 października z powodu powołań piłkarzy Puszczy do kadr narodowych. W drugim terminie mecz też się nie odbył. Teraz ponownie został odwołany.



Na razie nie wiadomo, kiedy spotkanie dojdzie do skutku. Ostatni mecz Puszczy, z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza, nie odbył się z powodu zakażeń koronawirusem u członków drużyny. Teraz nie dojdzie też do spotkania z Górnikiem Łęczna.





MP



