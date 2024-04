I liga na ostatniej prostej. Pieczęć na awansie już w sobotę?

Bardzo ciekawe są w tym sezonie rozgrywki I ligi, forma wielu drużyn faluje, ale jedno się nie zmienia. Lechia Gdańsk gra dobrze i co najważniejsze skutecznie, wygrywa kolejne mecze - w 2024 r. w dziesięciu spotkaniach o punkty wygrała dziewięć razy i odjechała konkurencji.

- To chyba jedna z najładniej grających Lechii Gdańsk jaką widziałem w życiu - powiedział mi ostatnio kibic Biało-Zielonych z półwiecznym stażem, nie przyzwyczajony do pięknej gry piłkarzy znad morza.

W Gdańsku mówi się, że to jeden z pomysłów prezesa Paolo Urfera na biznes - w trakcie trwania wojny zawodnicy z Ukrainy są traktowani jakby byli w Unii Europejskiej i można ich wystawiać dowolną liczbę. Z racji dobrych relacji właścicieli Lechii ze wschodnim sąsiadem (I-ligowiec w tych rozgrywkach rozegrał już mecze towarzyskie z reprezentacją Ukrainy i Szachtarem Donieck) wynika to, że w kolejce do gry czekają już kolejni piłkarze ze wschodu.