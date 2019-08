Reprezentant Finlandii Petteri Forsell został wypożyczony z pierwszoligowej Miedzi Legnica do HJK Helsinki. W poprzednim sezonie piłkarz jeszcze w Ekstraklasie zdobył 13 goli.

Po spadku Miedzi z Ekstraklasy było jasne, że włodarzom klubu będzie trudno zatrzymać swojego najlepszego strzelca. Forsell zdołał zagrać dwa mecze w pierwszej lidze z Odrą Opole oraz Sandecją Nowy Sącz i w poniedziałek późnym wieczorem legniczanie poinformowali, że ich czołowy zawodnik odchodzi.

- Petteri został wypożyczony do końca roku kalendarzowego. Co będzie w styczniu, to się dopiero okaże. Wiemy, że były mocne naciski w Finlandii, aby przeszedł do zespołu z Helsinek - powiedział dyrektor sportowy Miedzi Marek Ubych.

Jak poinformował na swojej oficjalnej stronie klub z Finlandii, piłkarz jest już z nową drużyną na Łotwie, gdzie w środę zostanie rozegrany mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy FK Ryga a HJK. Forsell będzie miał szansę zagrania w tym spotkaniu z rywalem, który wyeliminował z europejskich pucharów we wcześniejszej rundzie mistrza Polski Piasta Gliwice.