Spore zmiany na ławce trenerskiej ŁKS-u! We wtorek umowę za porozumieniem stron rozwiązał trener Ireneusz Mamrot, a razem z nim jego asystent Adrian Siemieniec.



Jak przekazał łódzki klub, nowym trenerem został Marcin Pogorzała. 33-letni trener także był jednym z asystentów Mamrota - pełnił funkcję drugiego trenera.

Zmiana trenera w ŁKS-ie

"Do końca sezonu sztab szkoleniowy pierwszej drużyny ŁKS-u tworzyć będą: Marcin Pogorzała jako pierwszy trener, Paweł Drechsler jako asystent, Jacek Janowski jako trener bramkarzy, Michał Lewandowski jako trener przygotowania motorycznego oraz Marek Jędrzejewski, Damian Krajewski i Marcin Kwiatkowski jako fizjoterapeuci" - przekazał ŁKS.

Co ciekawe, Pogorzała jest wciąż aktywnym piłkarzem, grającym w tym sezonie dla Zawiszy Rzgów na poziomie ligi okręgowej.



Do zakończenia sezonu I ligi pozostały jeszcze dwa spotkania. ŁKS prawdopodobnie weźmie później udział w barażach o awans do Ekstraklasy.

