Pirulo parafował w poniedziałek z Łódzkim Klubem Sportowym nową umowę, która obowiązuje do końca czerwca 2025 roku, poinformował klub na stronie internetowej.

Urodzony w Los Barrios zawodnik przygodę z seniorskim futbolem rozpoczął w drugiej drużynie Espanyolu Barcelona, a następnie reprezentował barwy m.in. Malagi B, CE L’Hospitalet, CE Sabadell, słowackiej FK Senica i bułgarskiego Czerno More Warna.

Latem 2018 roku ofensywnie usposobiony piłkarz trafił do R.B. Linense i to właśnie za sprawą występów w tym klubie zwrócił uwagę Łódzkiego Klubu Sportowego. Na początku czerwca 2019 roku Pirulo związał się kontraktem z dwukrotnym mistrzem Polski, który w tym czasie przygotowywał się do pierwszego po kilku latach przerwy sezonu w Ekstraklasie.

W piłkarskiej elicie (sezon 2019/2020) Pirulo rozegrał 32 spotkania, zaliczył pięć asyst i zdobył gola w meczu z Wisłą Kraków. W bieżących rozgrywkach Hiszpan jest natomiast jednym z najlepszych zawodników ŁKS-u, czego dowodem są 22 mecze (19 w lidze), 10 goli i siedem asyst (w tym pięć w lidze).



W poniedziałek ŁKS przedłużył ze skrzydłowym kontrakt, który obowiązuje teraz do czerwca 2025 roku.



