Od wyjazdowego spotkania z Zagłębiem Sosnowiec rundę wiosenną I ligi rozpoczną w sobotę piłkarze prowadzącej w tabeli Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. Wicelider ŁKS Łódź w 18. kolejce tego samego dnia podejmie Odrę Opole.

Niecieczanie jesienią spisywali się świetnie i w efekcie są na dobrej drodze do ekstraklasy. "Słoniki" przegrały w tym sezonie tylko jeden ligowy mecz - we wrześniu z Arką Gdynia 0-1. Nad ŁKS mają aż dziesięć punktów przewagi.

Odmienny cel wiosną będzie przyświecał Zagłębiu, które musi się skupić na walce o utrzymanie. Co prawda do drugiej ligi spadnie tylko jeden z 18 zespołów, ale sosnowiczanie, którzy jeszcze dwa lata temu grali w najwyższej klasie, zajmują 17. pozycję z zaledwie dwoma punktami przewagi nad Resovią.

ŁKS do gry wrócił już w miniony weekend, kiedy rozegrał zaległy mecz z GKS Tychy. Zaliczył falstart, przegrywając u siebie 0-3. Podopieczni trenera Wojciecha Stawowego w sierpniu w Opolu wygrali gładko 4-0, ale z czasem Odra zaczęła prezentować się lepiej, obecnie jest ósma w tabeli.

Również jedno zaległe spotkanie rozegrane w 2021 roku ma za sobą drugi z łódzkich zespołów - Widzew. Czterokrotny mistrz Polski pokonał u siebie Koronę Kielce 2-0 i może myśleć o włączeniu się do walki o ekstraklasę.

Bezpośredni awans uzyskają bowiem dwie najlepsze drużyny, a trzecim klubem z promocją będzie zwycięzca meczów barażowych z udziałem ekip z miejsc 3-6. Widzew obecnie jest dziesiąty. Do szóstej Arki traci siedem punktów, ale ma do rozegrania me jeszcze jeden zaległy mecz - 10 marca na wyjeździe z Odrą.

Dobrym sprawdzianem aspiracji Widzewa będzie piątkowe spotkanie w Łodzi z zajmującym piąte miejsce Radomiakiem. W sierpniu na wyjeździe Widzew przegrał aż 1-4.

